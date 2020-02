Die Gattin stand auf dem Gehaltszettel

Die vielen Schaulustigen und Reporter, die den ganzen Mittwochvormittag über im Pariser Justizpalast auf die Ankunft der Fillons gewartet haben, zeugen davon, wie tief der Fall des Paares ist. Hier wird nicht nur zwei Vertretern des besseren Bürgertums der Prozess gemacht, die nach aussen immer die Werte von Anstand und Strenge verkörperten. Hier warten zwei auf ein Urteil, die sich schon an der Spitze des Staates gesehen hatten.

Was konnte der Republikaner schon falsch machen?

Vor drei Jahren galt François ­Fillon noch als sicherer An­wärter aufs Präsidentenamt. Ermüdet vom energielosen Sozialisten François Hollande, wollte die Mehrheit der Franzosen 2017 einen Konservativen in den Elysée-Palast schicken. Was konnte Fillon, der Kandidat der Republikaner, schon falsch machen? Am 25. Januar begannen die Enthüllungen, die ihn vom Siegertreppchen stürzen sollten.

Die Zeitung «Canard Enchaîné» berichtete, wie Fillon seine Gattin acht Jahre lang als parlamentarische Assistentin beschäftigte, ohne dass diese ihre Tätigkeit ausgeführt habe. In den folgenden Wochen multiplizierten sich die Vorwürfe. Fillon habe seinem Nachfolger in der Nationalversammlung, Marc Joulaud, einfach seine Ehefrau Penelope Fillon als Mitarbeiterin vererbt.

François Fillon wurde unter Nicolas Sarkozy ­Minister, Penelope Fillon blieb auf dem Gehaltszettel der Nationalversammlung. Für viel Auf­regung sorgte zudem die Information, Fillon habe sich Hemden im Wert von 4500 Euro schenken lassen.

Das Ehepaar beharrt auf seiner Unschuld. Fillon sieht sich nicht als Täter, sondern als Opfer der Medien, die für ihn Teil einer linken Verschwörung gegen ihn sind. Die erste Runde der Präsidentschaftswahl im April 2017 besiegelte Fillons Niederlage. Er kam auf 20 Prozent der Stimmen, zu wenig für die Stichwahl.

Zehn Jahre Haft möglich

Die Folgen von «Penelope-Gate», wie die Affäre auf Französisch heisst, waren zum einen die tiefe Sinnkrise der konservativen Republikaner. Ablesbar auch an der Europawahl 2019, bei der die Partei um zwölf Punkte abstürzte und auf nur 8,4 Prozent der Stimmen kam. Und zum anderen die Verabschiedung eines neuen Gesetzes gegen Scheinbeschäftigung im Parlament.