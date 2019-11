Attacke in London: Der IS und die politische Debatte

Berichten zufolge hatte der 28-Jährige gedroht, die Fishmonger's Hall, die ehemalige Halle der Fischhändler-Gilde in der City of London, in die Luft zu sprengen. Dort soll er begonnen haben, auf Menschen einzustechen.

«Heldenhafte Zivilisten»

Er wurde dem «Times»-Bericht zufolge von einer Reihe von Männern in Richtung London Bridge verfolgt. Einer sprühte dem Attentäter mit einem Feuerlöscher ins Gesicht, ein anderer hatte sich den Stosszahn eines Narwals geschnappt, der in der Gilde-Halle als Verzierung an der Wand hing.

Gemeinsam soll es ihnen gelungen sein, dem Attentäter zwei Messer zu entwenden, die er mit Klebeband an seinen Händen befestigt hatte. Eine der mutigen Zivilisten soll Berichten zufolge ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder gewesen sein, der für die Konferenz Freigang erhalten hatte. Polizisten trennten schliesslich die ringenden Männer und schossen auf U. K., wie auf Videos zu sehen war, die im Internet kursierten.

Bürgermeister Sadiq Khan lobte die «erstaunliche Heldenhaftigkeit» der Zivilisten, die sich dem Attentäter entgegengestellt hatten. «Ich bin so unvorstellbar stolz als Bürgermeister, wir sollten alle unglaublich stolz sein», so Khan. Auch Königin Elizabeth II. dankte Polizei und Rettungskräften und den «mutigen Personen», die «ihre eigenen Leben aufs Spiel gesetzt haben, um anderen selbstlos zu helfen und sie zu schützen.»

Nun müsse man herausfinden, wie U. K. das Attentat ausführen konnte, sagte der Chef der britischen Anti-Terror-Ermittler, Neil Basu. Laut der Tageszeitung «The Guardian» hatte der Richter bei Usman Khans Verurteilung dessen Pläne als «ernsthaftes, langfristiges Projekt» bezeichnet und gewarnt, der Mann könne ein dauerhaftes Risiko für die Öffentlichkeit darstellen. U. K. habe zu neun Extremisten gehört, die 2012 verurteilt worden seien. Er sei mit 19 Jahren der Jüngste der Gruppe gewesen.

Ursprünglich sollte U. K. nicht wieder freigelassen werden, es sei denn, er werde nicht mehr als Bedrohung angesehen. Diese Bedingung sei später aufgehoben worden.

Böse Erinnerungen

Der Anschlag weckt böse Erinnerungen an den Sommer 2017. Damals starben in der britischen Hauptstadt acht Menschen, als Terroristen mit einem Transporter erst absichtlich drei Menschen auf der London Bridge überfuhren und anschliessend fünf weitere am Borough Market erstachen. Polizisten erschossen die drei Täter.

Im März desselben Jahres fuhr ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in mehrere Fussgänger, vier Passanten starben. Der Mann erstach zudem einen Polizisten, ehe er von Beamten erschossen wurde.