«Deutsche Heilgrüsse» – neue Vorwürfe gegen Strache

Die österreichische Wochenzeitung «Falter» vom Mittwoch zeigte in seiner neusten Ausgabe ein Bild des 21 Jahre alten Heinz-Christian Strache, auf dem im Hintergrund eine Karte von Deutschland in den Grenzen von 1939 hängen soll, sowie eine Postkarte aus dem November 1990, auf der Strache mit «Heil Deutschland, Heinrich der Glückliche» unterschrieben haben soll. Heinrich der Glückliche ist Straches Verbindungsname in der Burschenschaft Vandalia. «Diese Bilder haben nichts mit NS oder Nazitum zu tun, sondern mit einer Mensur und der Deutschen Burschenschaft», erklärte Strache bei Facebook. Dem 49-Jährigen wurde mehrfach eine zeitweilige Nähe zur Neonazi-Szene zugeschrieben.