Der Mord kostete 50'000 Euro

Gefesselt, in Fussketten und Handschellen, begleitet von einem Dutzend schwer bewaffneter Justizbeamter mit Sturmhauben werden die vier Beschuldigten am frühen Donnerstagmorgen in den Gerichtssaal der Justizakademie in der slowakischen Kleinstadt geführt. Hier in Pezinok beginnt der wahrscheinlich wichtigste Gerichtsprozess in der Geschichte der Slowakei. Der gegen die mutmasslichen Mörder und Auftraggeber des Mordes am Journalisten Jan Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova. Sie wurden im Februar 2018 in ihrem Haus erschossen.