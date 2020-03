Das Trauma von 2015 kehrt zurück

Nun, da Flüchtlinge erneut die griechische Grenze bestürmen, sagen es alle wieder – nicht nur Merkels Christdemokraten und die Liberalen, sondern auch viele Sozialdemokraten und Grüne: «2015 darf sich nicht wiederholen.» Viele behaften Merkel auf ihr Wort. Die AfD, die durch die Krise erst gross wurde, fordert, Deutschland müsse sogleich seine Grenzen schliessen.

CDU und CSU haben mit dem Credo, eine solche Fluchtbewegung dürfe sich nicht wiederholen, die Lehre aus dem damaligen Kontrollverlust gezogen. Was dies konkret bedeutet, hat die Union aber nie richtig ausbuchstabiert. Noch im Sommer 2018 stritten Merkel und der damalige CSU-Chef und heutige Innenminister Horst Seehofer wegen möglicher Zurückweisungen an der deutschen Grenze so sehr, dass darüber beinahe die Regierung zerbrach. Merkel lehnte die Massnahme als unsolidarisch, uneuropäisch und rechtswidrig ab, Seehofer wollte sie durchsetzen, drang aber nicht durch.

Wie weiter an den Grenzen?

Die Gretchenfrage, ob Deutschland im Notfall seine Grenzen für Flüchtlinge schliessen würde, blieb unbeantwortet. Die Union konnte sich das leisten, weil über den Balkan seit Sommer 2016 sehr viel weniger Menschen nach Deutschland kamen als zuvor – vor allem wegen des Abkommens mit der Türkei. Seit Präsident Recep Tayyip Erdogan dieses faktisch aufgekündigt hat, herrschen an der EU-Aussengrenze wieder dramatische Zustände. «Völlig inakzeptabel» nannte Merkel Erdogans Manöver. Man dürfe verzweifelte Flüchtlinge nicht wissentlich in eine «Sackgasse» treiben.

Ihre Partei spricht nun jedoch ganz offen von «Zurückweisungen» an den deutschen Grenzen. Thorsten Frei, Vizefraktionschef von CDU/CSU im Bundestag, drohte mit der Schliessung für den Fall, dass es nicht gelinge, die EU-Aussengrenzen zu schützen. Dann müsse man «engmaschig kontrollieren», Asylsuchende an der Grenze aufhalten und zurückschicken. Seehofer sprach sich hinter verschlossenen Türen in der Fraktion ebenfalls für dieses Vorgehen aus, vermied aber offenbar das Reizwort «Zurückweisung». Merkel hielt sich zurück, widersprach Seehofer aber nicht.

Dafür lobte die Kanzlerin das Vorgehen Bulgariens und Griechenlands: Im Unterschied zu 2015/16 würden diese die Flüchtlinge diesmal nicht durchwinken, sondern suchten sie am Grenzübertritt zu hindern. Merkel begrüsste damit eine europa- und völkerrechtswidrige Praxis, die sie selbst an der deutschen Grenze stets kategorisch ausgeschlossen hatte.