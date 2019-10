Das Erb-Übel

Nun hat es den einen Antisemitismus noch nie gegeben. Der Hass gegen die Juden hat über die Jahrhunderte so zäh überlebt, weil er die unterschiedlichsten Gestalten annehmen und immer neue Bündnisse eingehen konnte. Ablehnung der Juden gehört zum Kern der christlichen Heilsgeschichte. Judenfeindschaft kannte sogar die Aufklärung.

Judenhass verband sich seither mit Nationalismus, Antikapitalismus, Rassismus. Längst ist der europäische Antisemitismus in alle Welt exportiert worden; als verschwörungstheoretisches Denken erlebt er vor allem in der islamischen Welt eine neue Blüte. Und keine seiner älteren Gestalten ist vollständig verschwunden; sie alle leben im Untergrund der Überlieferungen weiter, wo sie zu neuem Leben erweckt werden können.

Drei Varianten des Antisemitismus

Heute in Deutschland lebende Juden sehen sich vor allem mit dreien solcher Varianten des Antisemitismus konfrontiert. Erstens floriert der deutsche Nach-Holocaust-Antisemitismus, der mit «Schuldkult» und Erinnerungskultur Schluss machen und die deutsche Geschichte wieder in ihre alte Glorie einsetzen möchte. Das ist der Antisemitismus aus nationaler Kränkung, den der «Flügel» der AfD am ungeniertesten vertritt. Sein Fussvolk sind Hooligans und Neonazis.

Die Antwort auf den Wahn kann nicht nur polizeilich sein, sie muss alltäglich-zivilgesellschaftlich werden: endlich.

Zweitens zeigt sich eine «Israel-Kritik», die alle Juden dieser Welt für die Politik des Staates Israel in Mithaftung nehmen will und ältere Motive einer jüdischen Weltverschwörung aufgreift. Diese «Israel-Kritik» reicht vom islamischen Fundamentalismus bis zu Teilen der europäischen Linken.

Drittens zeigt sich, besonders verstörend, seit mehr als einem Jahrzehnt ein popkultureller Antisemitismus, vor allem in der Rapperszene, der Motive aus allen Phasen der Geschichte des Antisemitismus aufgreift und mit erstaunlicher Ungeniertheit rekombiniert. Das aufwendige Video «Apokalypse» des Rappers Kollegah von 2016 findet sich im Netz nicht zufällig auf Seiten, auf denen auch das «Horst-Wessel-Lied» oder Tonspuren von Hitlers Stimme angeboten werden. Hier werden uralte Klischees von einer jüdischen Weltverschwörung in einer reisserischen, gruftigen Ästhetik dargeboten.