Das deutsche Gesicht der Krise

Hohes Risiko

Das deutsche Paradox ist ja, dass Spahn zwar im Rampenlicht steht, selbst aber fast nichts entscheiden kann. Für Schutzmassnahmen sind die lokalen Behörden verantwortlich. «Minimale Zuständigkeit, maximale Arbeit» nannte es die «Frankfurter Allgemeine». Auch dass Spahn nun so gelobt wird, heisst noch nicht viel: Man stehe erst ganz am Anfang der Krise, sagte er am Mittwoch selbst. Noch hat Deutschland proportional weniger Infizierte und Tote als Frankreich, Spanien oder die Schweiz – von Italien ganz zu schweigen. Doch das braucht nicht so zu bleiben.

In Krisen werden Helden geboren, aber auch Versager. Die ehemaligen Kanzler Helmut Schmidt und Gerhard Schröder verdankten ihrem ­entschlossenen Handeln in Flutkatastrophen ein Stück ihrer Legende. Die Rinderseuche BSE hingegen fegte 2001 gleich zwei deutsche Minister aus dem Amt.

Innenminister Horst ­Seehofer, fast doppelt so alt wie Spahn, riet dem jungen Minister deswegen offenbar, von Anfang an möglichst hart durchzugreifen und dies auch öffentlich kundzutun. Handle man zu zögerlich, ende man leicht vor einem Untersuchungsausschuss.

Nichts liegt weniger in Spahns Interesse als dies. Er hat nie mit seiner Ambition hinter dem Berg gehalten, dereinst selbst Bundeskanzler zu werden – wie sein ­guter Freund Sebastian Kurz in Österreich. Weil er strategisch denkt, kandidiert er jetzt nicht für den Vorsitz der CDU und die Nachfolge von Merkel als Kanzlerin. Nobel reihte er sich hinter dem aussichtsreichsten Kandidaten ein – und wird Armin ­Laschets Vize werden, wenn dieser gewinnt. Erst einmal steht ihm freilich seine eigene Prüfung bevor: Deutschland vor Zuständen wie in Italien zu bewahren.