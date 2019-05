Chefin im Pannen-Modus

Kramp-Karrenbauer insinuiert, es existiere in der analogen Welt des Journalismus die Regel, keine Wahlempfehlungen zu geben – und dass man diese Regel jetzt auf die digitale Welt übertragen sollte. Aber es gibt auch in der analogen Welt keine derartige Bestimmung. Und angesichts der Tatsache, dass fast alle Zeitungen schon seit Jahrzehnten auch digitale Medien sind, ist es absurd, in diesem Fall zwischen analog und digital zu unterscheiden.

AKK irritierte mit «Newsroom-Konzept»

Ausserdem ist die CDU bisher ja auch nicht dadurch aufgefallen, Wahlempfehlungen prinzipiell zu verteufeln. Im letzten Bundestagswahlkampf organisierte sie selbst einen Aufruf Dutzender Künstler und Sportler für Angela Merkel.

Der Aufschrei über Kramp-Karrenbauers Äusserung zu dem Wahlaufruf der Youtuber wäre nicht ganz so gross, wenn man bei der CDU-Chefin nicht ein prinzipielles Problem mit möglichen Kritikern vermuten müsste. Denn Kramp-Karrenbauer hat bereits im März klargemacht, wie sie den Umgang mit Medien am Schönsten findet. Damals kündigte sie ein «Newsroom-Konzept» an. Man müsse «einen Weg finden, als Partei in Echtzeit auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren und eigene Nachrichten zu setzen», sagte sie.

In diesem Zusammenhang lobte sie ausgerechnet die Auftaktveranstaltung zum CDU-Werkstattgespräch über die Flüchtlingspolitik. An der durften keine Journalisten teilnehmen, die Partei bot lediglich einen Livestream an. «Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert – in diese Richtung wird es weitergehen, das ist moderne politische Kommunikation», sagte Kramp-Karrenbauer damals. Wer so spricht, darf sich nicht wundern, dass man jetzt ganz genau hinhört.

Ist Kramp-Karrenbauer wegen der vielen Fehler jetzt aus dem Rennen um die Kanzlerschaft? Natürlich nicht. Wer sie vorschnell abschreibt, sollte sich an die vielen vernichtenden Kommentare erinnern, die über Merkel nach deren Wahl zur CDU-Chefin geschrieben wurden. Und die Frau ist jetzt seit 14 Jahren Kanzlerin.