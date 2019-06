CDU-Chefin steht weiter zur grossen Koalition

Die Handlungsfähigkeit im Regierungsbündnis müsse gewahrt bleiben, sagte die CDU-Vorsitzende. Die CDU werde weiter ihren Beitrag leisten. Kramp-Karrenbauer wurde nach eigenen Angaben am Sonntagmorgen von Nahles darüber informiert, dass sie den SPD-Partei- und Fraktionsvorsitz abgeben will. Sie habe Nahles «immer als charakterstarke, aufrichtige und verlässliche Gesprächspartnerin erlebt».

Gegen 17.30 Uhr will sich auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Lage in der Koalition äussern, um 17.00 Uhr ist ein Statement von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus geplant.

Juso-Chef: «Ich schäme mich»

Führende Sozialdemokraten kritisierten den parteiinternen Umgang mit Nahles in den vergangenen Tagen. Der hessische Landesvorsitzende und stellvertretende Bundesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel kritisierte: «Die Art und Weise, wie manche in den Tagen seit der für uns verlorenen Europawahl mit Andrea Nahles umgegangen sind, war inakzeptabel.»

Auch Juso-Chef Kevin Kühnert hat den innerparteilichen Umgang der Sozialdemokraten miteinander in scharfen Worten kritisiert. «Wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität nun einen neuen Aufbruch wagen will, der darf nie, nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben», schrieb Kühnert am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter. «Ich schäme mich dafür.»

Alles beginnt mit einer einfachen Feststellung: Wer mit dem Versprechen nach Gerechtigkeit und Solidarität nun einen neuen Aufbruch wagen will, der darf nie, nie, nie wieder so miteinander umgehen, wie wir das in den letzten Wochen getan haben. Ich schäme mich dafür. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 2. Juni 2019

Weidel: «Verrat am Wähler»

Die AfD-Bundestagsfraktion sieht indessen die grosse Koalition nach der Rücktrittsankündigung von Nahles vor dem Ende. «Nicht nur die SPD befindet sich in Auflösung, auch die 'GroKo' wandelt nur noch als Untoter über die politische Bühne», erklärte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel am Sonntag. Die SPD bekomme jetzt die Quittung dafür, «dass sie Verrat am Wähler begangen hat».

Weidels Ko-Fraktionschef Alexander Gauland bezeichnte Nahles' Rücktritt als «konsequent». Nahles habe es nicht geschafft, die SPD zurück auf den Weg einer Volkspartei zu führen. Die SPD sei schon lange nicht mehr die Partei des kleinen Mannes. Sie habe ihr Markenzeichen verloren und stehe nun führungs- und inhaltslos da.