Brüssel und Rom auf Konfrontationskurs

Nach der Empfehlung aus Brüssel sind nun in einem nächsten Schritt die Euroländer am Zug. Diese haben zwei Wochen Zeit, die Einschätzung derEU-Kommission zu prüfen. Teilen sie die Einschätzung, kann Brüssel das Strafverfahren einleiten. Damit wären dann konkrete Vorgaben für Italien verbunden, wie die Schulden gesenkt werden könnten. Erst wenn die Regierung in Rom diese Empfehlungen ignoriert, kann die EU-Kommission Geldstrafen empfehlen, und zwar in der Höhe von bis zu 0,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts.

Heikle Phase

Die Kampfansage aus Brüssel kommt in einer heiklen Phase, in der die Koalition in Rom ohnehin durch Dauerstreit praktisch lahmgelegt ist. Lega-Chef und Vizeministerpräsident Salvini hat die Forderungen aus Brüssel nach Haushaltsdisziplin in den Wind geschlagen und will an der Idee einer Flat Tax von 15Prozent festhalten. Kompromissbereiter klang hingegen Regierungschef Giuseppe Conte: «Ich bin immer entschieden optimistisch, und ich werde bis zum Schluss die grösstmöglichen Anstrengungen unternehmen, um ein Verfahren abzuwenden, das dem Land sicherlich nicht guttun wird.» Wobei das Verfahren weniger Angst macht als die Reaktion der Finanzmärkte. Dort könnte es für Italiens Regierung bald noch teurer werden, Geld für immer neue Schulden aufzunehmen.