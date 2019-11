Bercow-Nachfolge: Zeitenwende im Unterhaus

Clarke wäre sogar, fast, Premierminister gewesen, im Sommer dieses Jahres, als es kurz so aussah, als könnten sich die Oppositionsparteien im Kampf gegen Boris Johnson einigen und gemeinsam einen Übergangspremier aufstellen. Dreimal hatte er im Laufe seines langen Lebens selbst vergeblich an der so genannten Leadership Challenge teilgenommenerfolglos.

Bevor er geht hält Bercow noch eine Abschiedsrede

Ken Clarke war und ist eine Legende, das ikonografische Abbild eines Briten, wie ihn sich die Welt vorstellt: trinkfest, selbstironisch, ätzend direkt, liberal. Und doch geht er mit 79 Jahren, wenn sich das Parlament am Dienstag für den Wahlkampf auflöst, nicht als Mitglied der konservativen Fraktion in den Ruhestand – nach all den Jahren Dienst an der Partei, am Parlament, am Königreich. Premier Johnson hatte ihn im September aus der Fraktion werfen lassen, seither sitzt er als Unabhängiger im Unterhaus. Einige Kollegen, die mit ihm gefeuert worden waren, sind wieder aufgenommen worden in die Fraktion. Clarke nicht.

In der letzten Fragestunde des Premierministers, an der er teilnahm, stellte er Boris Johnson seine letzte Frage mit der üblichen Bissigkeit: Wie das Freihandelsabkommen aussehen solle, das auszuhandeln doch sicher Jahre dauern werde? Und ob sich nicht zum Schluss erweisen werde, dass Johnson niemals einen so guten Deal bekommen würde, wie es die Mitgliedschaft in der EU biete? In der Frage steckten zwei Gemeinheiten. Denn Johnson behauptet, Verhandlungen über Stufe zwei des Brexits, ein künftiges Handelsabkommen, würden Ende 2020 abgeschlossen sein. Und sein neuer Deal werde besser sein als alles, was die EU zu bieten habe. Ein typischer Clarke war das: hinterlistig, kritisch, ironisch. Während Johnson antwortete, hörte Clarke schon gar nicht mehr zu; er unterhielt sich mit Johnsons Vorgängerin Theresa May. Es war Parlamentssprecher John Bercow, der nach diesem kleinen Intermezzo die Abschiedsrede für Clarke hielt. Er sei ein «grosser Mann».

Ironie des Schicksals, dass nun, am vorletzten Tag einer, seiner Ära, Clarke dort sitzt, wo bis zum vergangenen Donnerstag John Bercow gesessen hatte. Clarke leitet eine Abstimmung, die über seine Ära hinaus von Bedeutung sein dürfte. Denn Bercow war, das hatte er im Sommer angekündigt, am 31. Oktober zurückgetreten.

Beste Chancen auf das Amt hat offenbar der Labour-Mann Lindsay Hoyle

Nun braucht das Unterhaus einen neuen Chef/Vorsitzenden/Präsidenten – der Posten ist weit mehr als ein Sprecheramt. Das Unterhaus soll also kurz vor seiner Auflösung und dem offiziellen Beginn des Wahlkampfs noch schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin wählen. Sieben Abgeordnete meldeten bis zum Mittag ihre Kandidatur an; am Nachmittag – nach sieben kurzen Bewerbungsreden – sollen die Parlamentarier zur Wahl schreiten.