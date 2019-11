Auch Gantz scheitert mit Regierungsbildung in Israel

Nach dem amtierenden Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist auch sein politischer Rivale Benny Gantz damit gescheitert, eine Regierung zu bilden. Der Spitzenkandidat des blau-weissen Parteienbündnisses gab am Mittwochabend sein Mandat an Präsident Reuven Rivlin zurück. Er warf Netanyahu vor, seine Interessen über jene des Landes zu stellen. Gantz spielte damit auf die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu an. Er hielt ihm vor, eine «Kampagne von Hass» zu führen und «eine tägliche Dosis Gift in die israelische Gesellschaft zu injizieren».