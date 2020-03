Angela Merkel läuft im Krisenmodus zu Hochform auf

Dass Merkel im Land und in der Welt immer noch von vielen bewundert wird, liegt vor allem an der Erfahrung, dass sie Deutschland besser durch Krisen gesteuert hat als viele andere. Ruhige Zeiten, in denen Visionen gefragt sind, liegen der Radikalpragmatikerin weniger. Doch in Krisen ist sie jeweils hellwach, strahlt Sicherheit und Kompetenz aus, flösst Vertrauen ein. Notfallpolitik mit ruhiger Hand ist sozusagen ihr Spezialgebiet.

Bis vor einer Woche hatte Merkel die Kommunikation in der Corona-Krise vollständig ihrem Gesundheitsminister Jens Spahn überlassen – zur Empörung mancher Kommentatoren, die forderten, das Thema müsse endlich «Chefsache» werden. Einerseits vertraute Merkel Spahn, andererseits wollte sie das Thema nicht an sich ziehen, bevor sie halbwegs abschätzen konnte, wie ernst die Lage werden würde.

Die «Chefärztin»

Im Hintergrund ihres Kanzleramts, so erzählen Eingeweihte, ist Merkel schon seit Beginn der Epidemie die «Chefärztin». Die studierte Physikerin habe immer wieder Wissenschaftler beige­zogen, auch aus ihrem Bekanntenkreis.

Als Merkel vor einer Woche erstmals selbst über die Corona-Lage orientierte, signalisierte sie Deutschland damit, dass es nun ernst wird. Seither hat sie zwei weitere Male gesprochen, mit steigender Dringlichkeit. Am Montagabend, eine Stunde nach dem Bundesrat in Bern, verkündete sie, dass auch in Deutschland das Leben ab sofort weit­gehend stillstehen müsse.

Merkel hat Schritt für Schritt auf den Stillstand vorbereitet, um zu vermeiden, dass plötzliche Schockmassnahmen Panik auslösen.

Es seien die einschneidendsten Massnahmen, welche die Bundesrepublik je ergriffen habe, sagte Merkel. Bereits zuvor hatten der Finanz- und der ­Wirtschaftsminister das grösste Hilfspaket für Unternehmen und Beschäftigte vorgestellt, das es je gegeben hat. Von «unbegrenzten Krediten» war die Rede.

Merkel sprach am Montag gewohnt sachlich, ruhig und klar. Energisch, aber ohne überzogene Dramatik. Neun Minuten dauerte ihre Ansprache, acht Minuten beantwortete sie Fragen, danach bedankte sie sich und ging. Zwei Stunden später trat der französische Präsident Emmanuel ­Macron auf und verkündete eine Ausgangssperre. In 21 Minuten wiederholte er siebenmal, dass sich Frankreich «im Krieg» gegen das Virus befinde – ein Wort, das Merkel in diesem Zusammenhang wohl nicht über die Lippen kommen würde.