AfD gibt sich als Erbin der Wende

Die 61-Jährige sitzt für die SPD im sächsischen Landtag und ist Ministerin für Integration und Gleichstellung. «Wer ’89 auf die Strasse ging, dachte, er stehe auf der Seite der Gewinner», sagt sie. Am Ende sei es bei vielen anders gekommen. Köpping war in den Neunzigerjahren Bürgermeisterin von Grosspösna im Südosten Leipzigs. Sie war dabei, als am Störmthaler See der Tagebau geschlossen wurde. Bei der «feierlichen Sprengung» der Förderbrücke, so erinnert sich Köpping, hatten die Bergbauleute Tränen in den Augen. Seit Jahren sammelt sie solche Geschichten, besucht Menschen, die erleben mussten, wie ihre Betriebe geschlossen oder an Westdeutsche verscheuert wurden. Sie hat eine Streitschrift für den Osten geschrieben: «Integriert doch erst mal uns».

«Wir wollten ’89 Demokratie, offene Grenzen, Freiheiten – die AfD will genau das Gegenteil.»Petra Köpping, Sächsische Staatsministerin für Integration und Gleichstellung

Es ist nicht so, dass sich die anderen Parteien nicht um den Osten scheren. Seit den Wahlen für den Deutschen Bundestag 2017 hat die SPD einen Ostbeauftragten: Martin Dulig, Landesparteichef in Sachsen. Er lud im Frühjahr zum Ostkonvent nach Erfurt, stellte ein Zukunftsprogramm für den Osten vor. Die damalige SPD-Chefin Andrea Nahles warnte davor, Ostdeutsche wegen ihrer Enttäuschung Jammer-Ossis zu schimpfen. Es sollte ein Signal sein.

Gebracht hat es nichts. In Brandenburg liegt die SPD Umfragen zufolge bei 17,9 Prozent, das wäre ein dramatischer Einbruch in ihrem ostdeutschen Stammland, wo sie seit 1990 durchgehend den Regierungschef stellt. 2014 erreichte sie noch 31 Prozent. Ministerpräsident Dietmar Woidke will sich mit dem Slogan «Ein Brandenburg» gegen den Machtverlust stemmen und den Wählern erklären, dass es keine abgehängten Regionen geben solle. Er verspricht mehr Ärzte auch für entlegene Regionen, das Land will dafür selbst Mediziner ausbilden. Niemand werde zurückgelassen, lautet die Botschaft. Seine Partei regiert freilich seit Jahren im Land und im Bund.

Hoffnung Grundrente

In Sachsen liegt sie nur bei knapp neun Prozent, auch dort regiert sie mit. «Das Vertrauen, das die Menschen in den letzten 30 Jahren in die Parteien verloren haben, lässt sich nicht so schnell wieder herstellen», sagt Ministerin Köpping mit Blick auf all die Ost-Kongresse und Programme: «Die Leute wollen nicht nur reden, sondern Ergebnisse.» Die Einführung der Grundrente hätte so ein Ergebnis sein können. Gross war die Hoffnung bei Sozialdemokraten, dass sich die Regierung in Berlin des Themas noch vor den Landtagswahlen annehmen werde. Dulig schickte einen Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel und forderte sie auf, die Blockadehaltung der Union aufzulösen. «Ich erwarte bis September einen Durchbruch», schrieb er. Merkel ist derzeit in den Ferien.

Wie die SPD hat auch die Linke an Zustimmung verloren. In Sachsen liegt sie laut Umfragen bei 15 Prozent, in Brandenburg bei 16,5 Prozent. Allein in Thüringen, wo am 27. Oktober gewählt wird und die Linke den Ministerpräsidenten Bodo Ramelow stellt, liegt sie vorn. Im Wahlkampf besinnt sie sich nun auf ihre Wurzeln. Einfach «Osten» steht in Potsdam auf Plakaten.