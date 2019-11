«35'000 Menschen leben im Chaos und ohne Würde»

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen prangert die Lebensumstände von Flüchtlingen in griechischen Lagern an. «Vier Jahre nach dem Flüchtlingspakt leben auf den griechischen Inseln 35'000 Menschen im völligen Chaos und ohne jegliche Würde», sagte der internationale Präsident der Organisation, Christos Christou, am Freitag in Athen.