Adiós Graubärte

Eine ganze Nation bangt

Allerdings ist aus dem Kabinettsposten nichts geworden, denn Sánchez und Pablo Iglesias, der nie um eine witzige bis giftige Replik verlegene Podemos-Chef, konnten sich nicht auf eine Linkskoalition einigen. Mit Irene Montero hat dieser ins Persönliche gehende Zwist eine ganze Menge zu tun: Sie ist die Lebensgefährtin von Iglesias. Im vergangenen Juli kamen ihre Zwillinge zur Welt, Frühgeburten, die in den Brutkasten mussten, die halbe Nation hat mit ihnen gebangt. Schliesslich ging alles gut, nach ihrer Babypause mischte Montero wieder in vorderster Linie der Politik mit – bis zur nächsten Pause: Im März hat sie mitgeteilt, dass sie wieder schwanger ist.

Die 31-Jährige steht für die Generation junger, selbstbewusster Frauen, die auf allen Ebenen, vom Gemeinderat bis zur Regierung, in Spanien der Politik immer mehr den Stempel aufdrücken. Politologen sind der Meinung, dies sei eine Folge der grossen Protestbewegung von 2011, als Hunderttausende angesichts der Wirtschaftskrise einen grundsätzlichen Wandel in der Politik forderten. Die Bewegung 15-M, benannt nach einer Grosskundgebung in Madrid am 15. Mai 2011, zerfaserte zwar schnell, doch viele ihrer Akteure schlossen sich Podemos an, darunter die Diplompsychologin Montero, die sich gegen Zwangsräumungen engagiert hatte. Mit den Wahlen 2015 traten sie ihren «Marsch durch die Institutionen» an.

Die vier grössten Fraktionen werden von Sprecherinnen geführt. Sie gelten als «Nummer 2» in der jeweiligen Partei.

Ein Blick zurück zeigt, wie sich das Bild gewandelt hat: Noch vor sechs Jahren war Spanien das Land der Graubärte, der konservative Premierminister Mariano Rajoy, der sozialistische Oppositionsführer Alfredo Rubalcaba und König Juan Carlos gaben den Ton an. Zwar werden heute die grossen Parteien nach wie vor von Männern geführt, aber im Parlament haben nun Frauen das Wort: Die Katalanin Meritxell Batet (PSOE), Professorin für Verwaltungsrecht und Gegnerin der Separatisten in ihrer Heimatregion, ist seine Präsidentin. Die vier grössten Fraktionen werden von Sprecherinnen geführt. In Spanien ist dies eine herausgehobene Position, sie gelten als «Nummer 2» in der jeweiligen Partei. «So viele Frauen an den Schaltstellen gibt es in keinem anderen Parlament der Welt», meinte die linksliberale Tageszeitung «El País» stolz.

Doch Frauenpower bedeutet nicht, wie ein Kommentator feststellte, dass man nun netter miteinander umgehe. Stattdessen bestätigten auch die Frauen am Rednerpult, dass Spanien keine Konsens-, sondern eine Konfrontationsgesellschaft sei. Manche Medien wollen beobachtet haben, dass viele Frauen sich einheitlich kleiden, nämlich Hosenanzüge tragen. Mit einer Ausnahme: Die Linksalternative Irene Montero zeigt sich auch gern in Jeans, aber keinesfalls in einem Kleid oder einem Rock.