Adieu, Volkspartei SPD

Wo die SPD hindrängt, ist schon eine Partei

«Links» ist das andere Sehnsuchtswort der Stunde. So wie die Grünen die Systemfragein der Klimapolitik stellten,so müsse die SPD jetzt die Systemfrage in der Wirtschafts- und Sozialpolitik stellen, meinen viele. Hat nicht Kevin Kühnert, junger Liebling aller neo-sozialistischen Tagträumer, demonstriert, wie man der SPD mit radikalen Tönen ein attraktiveres Profil verschaffen kann? Und haben nicht Jeremy Corbyn in Grossbritannien und Bernie Sanders in den USA gezeigt, dass darin vielleicht die Zukunft der Sozialdemokratie liegt?

Die Probleme bei dieser Ana-lyse beginnen damit, dass die betont kapitalismuskritische Linke bei den Europawahlen fast überall verloren hat, sei es in Frankreich, Spanien oder Griechenland. Der bewegten Jugend steht der Sinn derzeit nicht nach einem Sturm auf die Banken, sondern nach Klimademos. Nach Grün also statt nach Rot.

Noch schlimmer ist, dass in Deutschland dort, wo die SPD hindrängt, schon eine Partei ist: die Linkspartei nämlich, nicht zufällig aus der Opposition gegen Schröders Pragmatismus entstanden. Die Linke kann jeden sozialpolitischen Neo-Radikalismus der SPD überbieten und begrenzt damit deren Expansion nach links. Zudem bietet die Partei guten Anschauungsunterricht, in welche Sackgasse linke Dogmatik führt: Was hat die Linkspartei in all den Jahren der Opposition eigentlich entwickeltund bewirkt? Die Antwort lautet: So gut wie nichts.

Je näher sich SPD und Linkspartei kommen, desto mehr profitieren die pragmatischer gewordenen Grünen. Bereits jetzt sind zunehmend sie es, die die gemässigt linke neo-bürgerliche Mittelschicht vertreten, nicht die SPD. Drängen die Genossen verstärkt nach links, beschleunigt sich diese Entwicklung – und die Grünen könnten auf Dauer die SPD als stärkste Partei im linken Lager ablösen. Dies ist umso wahrscheinlicher, als sie derzeit auch der Union Hunderttausende liberale Wähler abwerben. Dass die Ökologie als Thema bald wieder an Bedeutung verlieren könnte, darauf sollten Union und SPD besser nicht hoffen: Der Problemdruck wird in den nächsten Jahren eher zu- als abnehmen.

Sucht die SPD in immer radikalerer Sozial- und Umverteilungspolitik ihr Heil, droht sie zu einer reinen Klientelpartei für die sozial Schwachen zu werden. Ihr Wählerpotenzial würde das gegenüber heute nochmals drastisch einschränken: Randgruppen und prekär arbeitende Einwanderer wären für solche Politik zwar vielleicht dankbar – aber sie sind elektoral gesehen eine kleine Gruppe, die zudem eher unzuverlässig wählt (oder gar nicht wählen darf).

Ob es der SPD in dieser Nische gefallen würde? Ob sie sich als Juniorpartnerin der Grünen, auf Augenhöhe mit der Linkspartei, in der Regierung besser fühlen würde denn als «soziales Gewissen» der Union? Man mag es bezweifeln.