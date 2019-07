Wurde Kreml-Kritiker Nawalny im Gefängnis vergiftet?

Der Oppositionspolitiker war letzten Mittwoch zu 30 Tagen Haft verurteilt worden, weil er zu einer nicht genehmigten Protestkundgebung aufgerufen hatte. Schon Anfang Juli war er zu einer zehntägigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, damals wegen der Teilnahme an einer nicht bewilligten Demo.

Nawalnys Erkrankung hat in den sozialen Medien einige Reaktionen ausgelöst. Zu Wort meldete sich beispielsweise der britische Menschenrechtsaktivist Bill Browder, der als persönlicher Feind von Putin gilt. «Es sieht mehr und mehr danach aus, als sei Nawalny mit einer unbekannten chemischen Substanz vergiftet worden», schrieb Browder auf Twitter. «Sehr schlechte Nachrichten, wenn sie wahr sind.» Browder war einst ein Star-Investor, der in Russland Geschäfte machte, ehe er sich mit dem Kreml anlegte.

It’s looking more and more like Alexei Navalny, Putin’s most fierce critic has been poisoned with “undefined chemical substances”. Very bad news, if true. https://t.co/8upcgRuxC3

— Bill Browder (@Billbrowder) July 28, 2019