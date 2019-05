Wer regiert Österreich nun bis zur Neuwahl?

Um zu klären, ob illegal Spenden an die FPÖ geflossen sind, sollen die Finanzen der Partei «von unabhängigen Wirtschaftsprüfern» in Augenschein genommen werden, sagt er. Zudem soll es in dem von ihm geführten Infrastrukturministerium eine Überprüfung geben, ob alle Staatsaufträge korrekt vergeben wurden. Die FPÖ verspricht also ihren Anhängern und Wählern das, was sie schon immer versprochen hat: absolute Sauberkeit. Nun aber wirklich.

Der Höfliche und der Harte

Zur Neuaufstellung der Partei nach Strache gehört auch eine klare Rollenverteilung: Hofer und Kickl, das sind der Höfliche und der Harte. Mit Blick auf die Wahl säuselt der designierte Parteichef nun, dass es mit ihm ganz bestimmt «keinen Schmutzkübel-Wahlkampf» geben werde. Kickl leert dann gleich mal über dem bisherigen Regierungspartner ÖVP den Kübel aus und sagt, dass dort die Sprengung der Koalition aus «kalter Machtbesoffenheit» in die Wege geleitet worden sei.

Kaum vorstellbar, dass die Kontrahenten in diesen aufgeheizten Zeiten weiter gemeinsam am Kabinettstisch zum Wohle des Landes wirken können. Doch noch will keiner das Risiko eingehen, mit klaren Ansagen als finaler Sprengmeister dieses längst gescheiterten Bündnisses dazustehen. Und so pilgern die Vertreter der Parteien an diesem Tag einer nach dem anderen zum Bundespräsidenten in die Wiener Hofburg. Dort soll Alexander Van der Bellen in Gesprächen fast im Stundentakt ausloten, wie es nun weitergeht in Österreich.