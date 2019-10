Sie waren ein Jahr lang in der Türkei unter strengsten Bedingungen inhaftiert. Was macht das mit einem?

Das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich neben den harten Haftbedingungen ständigen Anfeindungen vonseiten der türkischen Regierung ausgesetzt war. Solange ich im Gefängnis sass, habe ich intuitiv Gefühle wie Angst und Niedergeschlagenheit verdrängt. Aber was man verdrängt, ist ja nicht weg. Es kam hoch, als ich begann, das Buch zu schreiben.