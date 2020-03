Und in der Nacht kommt die Armee und holt die Särge

In den vergangenen zwei ­Tagen kamen zunächst 475 und dann 427 Opfer dazu. Nie davor in dieser Krise, auch in der akuten Phase in Wuhan nicht, hatte es an zwei Tagen in Folge so viele Tote gegeben, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Die Unterscheidung zwischen «an» und «mit» ist ein wichtiger Aspekt, von dem gleich noch die Rede sein muss. In diesen zwei Tagen sind auch insgesamt 1499 Patienten genesen, und das lässt die Italiener ein bisschen hoffen.

Die Italiener fragen sich, warum es gerade sie so stark trifft. Dazu gibt es Thesen, aber keine Gewissheiten.

Die Zahl der Neuerkrankungen stieg nach einer leichten ­Verbesserung wieder stark an: um 4480 in 24 Stunden. Auch das ist ein bisheriger Höchstwert. Die Experten sagen, er liege im Trend, beruhigend wirkt die Beteuerung aber nicht.

Doch auf die Stimmung im Volk, das seit zehn Tagen in verordneter Kollektivisolation auf bessere Nachrichten wartet, drücken zunächst natürlich die tragischen Todeszahlen. In Bergamo haben Transporter der Armee Leichen weggebracht, weil es in den Friedhöfen der Stadt keinen Platz mehr für sie gab – mitten in der Nacht. Das italienische Fernsehen zeigte Bilder eines langen Konvois von Militärlastwagen.

«An» oder «mit» Corona?

Das Istituto Superiore di Sanità, Italiens oberstes Gesundheitsinstitut, hat nun eine Studie vorgelegt, in der es alle klinischen Daten der Opfer analysiert hat. Folgende Erkenntnisse und Mittelwerte kamen heraus: Das durchschnittliche Alter der Verstorbenen liegt bei 79,5 Jahren. Die deutlich am stärksten betroffene Altersgruppe sind die 80- bis 89-Jährigen.

Nur fünf Menschen waren unter 40 Jahre, alle waren krank, ehe sie sich mit dem Virus infizierten. 70 Prozent der Opfer sind Männer. Drei Personen (0,8 Prozent) starben offenbar ausschliesslich «am» Coronavirus – «ohne Wenn und Aber», wie die Italiener sagen. Alle anderen litten an mindestens einer schweren Vorerkrankung. Die Hälfte hatte drei oder mehr Krankheiten, die häufigsten waren: Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, Herz- und Atembeschwerden.

Das Gesundheitsinstitut führt auch auf, mit welchen Leiden die Menschen eingeliefert wurden. 77 Prozent hatten hohes Fieber, 74 Prozent litten an Dyspnoe, also Atemnot, und 42 Prozent klagten vor allem über Husten.

Krematorien überfordert: Militärlastwagen transportieren in Bergamo Särge mit Corona-Toten ab. Foto: EPA

Auch über die durchschnittliche Verlaufszeit der Krankheit in den tödlichen Fällen lässt sich mittlerweile etwas sagen: Vom Augenblick der ersten Symptome und des positiven Tests bis zur Verlegung ins Krankenhaus vergehen normalerweise rund vier Tage, bis zum Tod auf der Intensivstation noch einmal vier.