Um drei hatte Johnson genug vom «Super Saturday»

Das sahen die meisten britischen Abgeordneten nicht so. Sie wehrten sich gegen die Eilverabschiedung eines Deals, den viele von ihnen noch nicht einmal voll zu Gesicht bekommen haben. Und sie wollten Boris Johnson keine Gelegenheit geben, am 31. Oktober Hals über Kopf aus der EU zu stürzen. Was dieser, hält er sich an sein Wort, nichtsdestotrotz riskieren würde.

Am Ende teilte sich die Hochspannung des Tages im Unterhaus auch den Menschen draussen auf der Strasse mit. Polizei musste sowohl Tory-Minister, die sich von der Menge beschimpft fanden, wie prominente Redner der Anti-Brexit-Demo, denen Rechtsradikale drohten, in Sicherheit bringen. «Bollocks to Brexit», Scheiss-Brexit, sangen sie auf der einen Seite der Strasse, «Rule Britannia», lang herrsche Britannien, auf der anderen. So ratlos, so gespalten hat man Grossbritannien noch nicht gesehen wie an diesem denkwürdigen Samstag in Westminster.

Video: Chronik zum Brexit – Ein britisches Chaos