Starker Mann, gekränkter Stolz

Im September 2001 kommt Putin nach Berlin. Am Rednerpult im Bundestag wirkt er schüchtern, zieht sein Jackett zurecht und spricht dann die meiste Zeit auf Deutsch. Vieles, was er dort sagt, hören die Abgeordneten gerne. Das «starke Herz Russlands» sei offen für eine echte Partnerschaft mit Europa. Das «europäische Haus» wolle man von nun an gemeinsam bauen.