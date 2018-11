Sie übernimmt das Kommando in der Alpenrepublik

Das Klischee, die Slowenen könnten seit über 400 Jahren nur die weltberühmten Lipizzaner auf einem Hofgestüt der Habsburger züchten, ist längst überholt. Schon im alten, sozialistischen Vielvölkerstaat Jugoslawien zählten sie zur Avantgarde. Die Slowenen stellten die besten Produkte her (Ski, Haushaltgeräte und Lebensmittel), sie verdienten dreimal mehr als Arbeiter und Angestellte im wirtschaftlich rückständigen Süden Jugoslawiens, die bekanntesten Punkbands kamen aus dieser kleinen Alpenrepublik, die gescheitesten Geister des Journalismus sowieso. In Macho-Gesellschaften des Balkans wird noch heute über das feminine Gebaren der slowenischen Männer gelästert. Dabei sind die Slowenen nur fortschrittlicher in Sachen Gleichberechtigung. Der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen ist in Slowenien beispielsweise deutlich geringer als in manchen EU-Staaten.

Nun haben die Slowenen erneut unter Beweis gestellt, dass sie sich als Avantgarde verstehen. Die Regierung des EU-Landes hat jetzt Generalmajorin Alenka Ermenc zur neuen Armeechefin ernannt, am Mittwoch wurde sie in der Hauptstadt Ljubljana ins Amt eingeführt. Es ist eine dreifache Premiere: Erstmals steht eine Frau an der Spitze des slowenischen Militärs, erstmals befehligt eine Generalin die Armee eines Nato-Staates, und weltweit dürfte Ermenc die erste Mutter sein, die auch im Kriegsfall die Streitkräfte leiten würde.

Die 55-Jährige blickt auf eine lange Karriere in der slowenischen Armee zurück. Als im Juni 1991 die Panzer der serbisch dominierten jugoslawischen Volksarmee (JNA) auf Sloweniens Aussengrenzen und auf Ljubljana zurollten, um die slowenische Unabhängigkeit zu verhindern, schloss sich Ermenc der Territorialverteidigung ihres Landes an. Die Slowenen waren gut vorbereitet. Sie blockierten die Kasernen, stellten Wasser und Strom ab, alarmierten rechtzeitig die Weltöffentlichkeit. Nach zehn Tagen vertrieb der slowenische David den grossserbischen Goliath. Es gab 64 Tote.

Ermenc absolvierte einen Einsatz im Kosovo: KFOR-Konvoi der slowenischen Armee. Foto: Public Domain

Alenka Ermenc gehört zum Gründungsteam der slowenischen Armee. Während ihrer militärischen Laufbahn übte sie laut lokalen Medien verschiedene Aufgaben auf operativer, taktischer und strategischer Ebene aus, ab 2001 war sie in leitender Funktion tätig. Ermenc studierte politische Wissenschaften an der Universität Ljubljana, danach bildete sie sich weiter am Royal College of Defence Studies in London und schrieb 2009 am dortigen King’s College eine Masterarbeit über internationale Beziehungen. Die Mutter von drei erwachsenen Kindern absolvierte einen wichtigen Auslandeinsatz in der multinationalen Nato-Friedenstruppe für Kosovo (KFOR).

Staatschef Borut Pahor beschrieb die Beförderung einer Frau zur Chefin der Armee als einzigartigen Moment «für unser nationales und staatsbürgerliches Selbstbewusstsein». Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter jubelten viele Sloweninnen und Slowenen über diesen «historischen Schritt». Alenka Ermenc sagte, was Vielgelobte so sagen nach grossen Karrieresprüngen: Ihr Weg sei nicht immer einfach gewesen, aber mit hartnäckiger Arbeit habe sie die Grenzen des Möglichen verschoben - «aus Liebe zur Heimat und zum Vaterland».

Slowenien trat 2004 der Nato (und der EU) bei. Das zwei Millionen Einwohner zählende Land hat 7500 Soldaten. Werte wie Wissen und Professionalität würden die slowenische Armee auszeichnen, meinte Ermenc. Das ist ein wenig übertrieben. Anfang Jahr hatte die Regierung den Generalstabschef entlassen, nachdem eine Eliteeinheit bei einem Nato-Test eine blamable Leistung geboten hatte. Staatschef Pahor erwartet nun, dass die Generalin in der Truppe aufräumt. Trotz der anspruchsvollen Aufgabe will Alenka Ermenc auf ihre Hobbies nicht verzichten. Sie fährt Snowboard, pflegt den Garten und sammelt Kräuter. (Redaktion Tamedia)