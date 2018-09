SPD bezahlt Abgang des Verfassungsschutzchefs teuer

Die SPD hat das seltene Talent, selbst aus einem Erfolg am Ende eine Niederlage zu machen. Und die Gabe, gar für Fehler des politischen Gegners am Ende selber zu bezahlen. Im Streit um Hans-Georg Maassen, den Chef des Bundesverfassungsschutzes, wollte die in den Umfragen gebeutelte Partei zuletzt endlich mal wieder etwas Mutiges tun: Forsch verlangte sie dessen Absetzung und drohte mit dem Rückzug aus der Regierung, falls man ihr nicht folge.

SPD-Mann muss weichen

Doch statt sich darüber zu freuen, dass Maassen nun tatsächlich seinen Posten räumen muss, empört sich die Partei lieber darüber, dass dieser nicht entlassen, sondern ins Innenministerium seines Schutz- und Dienstherrn Horst Seehofer wegbefördert wird. Die Wut stieg am Mittwoch noch weiter, als Seehofer bekannt gab, dass er den einzigen Staatssekretär der SPD im Innenministerium, Gunther Adler, in den einstweiligen Ruhestand versetzen werde, um Platz für Maassen zu schaffen. Der Einzige, der über die Fehler Maassens stürzt, ist ein SPD-Mann?, fragten viele Anhänger entsetzt.

Seehofer hatte SPD-Chefin Andrea Nahles zunächst offenbar eine Rochade schmackhaft machen wollen, um das Problem Maassen zu lösen: Der politisch umstrittene Chef des Verfassungsschutzes sollte an die Spitze des weniger politischen Bundeskriminalamts wechseln, dessen Chef Holger Münch dafür den Verfassungsschutz übernehmen. Münch gilt als SPD-nah, dennoch lehnte Nahles ab. Da schlug Seehofer die Versetzung Maassens in sein Ministerium vor. Nahles wehrte sich erst, sagte aber schliesslich zu.

Seither brodelt es in der Partei wie zuletzt im Winter, als sie darüber stritt, ob sie nochmals mitregieren soll oder nicht. «Seehofer zeigt der Kanzlerin, den Koalitionspartnern und letztendlich der gesamten Öffentlichkeit den Mittelfinger», bilanzierte am Mittwoch Kevin Kühnert, Chef der Jungsozialisten. Mit Kühnert riefen auch andere Exponenten des linken Flügels der Partei die Spitze dazu auf, die Regierung zu verlassen. Harte Töne schlugen auch Natascha Kohnen und Thorsten Schäfer-Gümbel an, die in Bayern beziehungsweise in Hessen im Oktober Landtagswahlen zu bestehen haben. Kohnen forderte die Regierungsmitglieder der SPD auf, im Kabinett gegen den Kompromiss zu stimmen. Von Seehofer verlangte sie den Rücktritt.

Nahles rechtfertigt sich

Solange nur SPD-Politiker zum Bruch der Koalition aufrufen, die von Anfang an gegen eine Beteiligung waren, bringt der Unmut die Parteichefin noch nicht in Gefahr. Es fiel aber doch auf, wie wenig Unterstützung Nahles von den regierungsfreundlich gesinnten Schwergewichten der Partei erhielt. Sie selbst rechtfertigte den Kompromiss, der immerhin zur Ablösung Maassens beim Verfassungsschutz geführt habe, in einem Brief. Gleichwohl halte sie seine Beförderung durch Seehofer für «falsch» – aber auch die Ansicht, die SPD müsse deswegen ihre Regierungsbeteiligung opfern.

In jedem Fall rächt es sich nun, dass die SPD-Führung im Fall Maassen ihre Macht überschätzt und den Unmut in der Partei unterschätzt hat. Wegen der breiten Unterstützung in der Öffentlichkeit glaubte sie, einen leichten Sieg erringen zu können – und stellt nun fest, dass sie ihn teurer bezahlen muss, als sie erwartete. In der Ohnmacht aber wendet die Partei, wie üblich, ihre Aggression gegen sich selbst.

Die Koalitionskrise, die eben abgewendet schien, ist also womöglich noch gar nicht vorbei, sondern beginnt erst so richtig. Spätestens nach den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, wo CDU, CSU und SPD schwere Verluste erwarten, wird die vierte Regierung von Angela Merkel wohl noch einmal grundsätzlich verhandelt werden. (Redaktion Tamedia)