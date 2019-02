«Priester, der Kinder missbraucht, wird zum Werkzeug Satans»

Papst Franziskus hat den sexuellen Missbrauch von Kindern mit heidnischen «Menschenopfern» gleichgesetzt. Kindesmissbrauch erinnere ihn an die in einigen Kulturen einst weitverbreitete «grausame» religiöse Praxis, Menschen «in heidnischen Ritualen» zu opfern, sagte das Kirchenoberhaupt am Sonntag zum Abschluss der Missbrauchskonferenz im Vatikan. Oft seien Kinder die Opfer gewesen.

In seiner mit Spannung erwartenden Abschlussrede der viertägigen Konferenz geisselte der Papst das «Übel der Pornografie» und prangerte das weltweite Phänomen des Kindesmissbrauchs an. Die Unmenschlichkeit dieses Phänomens werde in der Kirche «noch schwerwiegender und skandalöser», weil es «im Gegensatz zu ihrer moralischen Autorität und ihrer ethischen Glaubwürdigkeit» stehe, sagte Franziskus. Ein Priester, der Kinder missbrauche, werde «zu einem Werkzeug Satans».

Franziskus verspricht Ende der Vertuschung

Franziskus hat erneut ein hartes Durchgreifen der katholischen Kirche gegen sexuellen Missbrauch und ein Ende der Vertuschung versprochen. Kein Missbrauch dürfe jemals wie in der Vergangenheit vertuscht oder unterbewertet werden, sagte er am Sonntag.

«Sollte in der Kirche auch nur ein Missbrauchsfall ausfindig gemacht werden – was an sich schon eine Abscheulichkeit darstellt – so wird dieser Fall mit der grössten Ernsthaftigkeit angegangen.» Allerdings zeigte der Papst in seiner Abschlussrede beim Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan keine konkreten Schritte auf, wie die Kirche zu diesem Ziel kommen will.

Papst Franziskus hatte die Konferenz am Donnerstag mit einem Ruf nach «konkreten und wirksamen Massnahmen» gegen sexuellen Missbrauch eröffnet und als Diskussionsgrundlage einen 21-Punkte-Plan vorgelegt. Auf seine Einladung waren die 114 Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenzen weltweit nach Rom gereist.

Opfer fordern «null Toleranz» für Täter

Mehrere Dutzend Missbrauchsopfer aus aller Welt haben am Rande des Spitzentreffens im Vatikan für eine konsequente Verfolgung der Täter demonstriert. Die Gruppe zog am Samstag in Rom von der zentralen Piazza del Popolo zur Engelsburg nahe des Vatikans.

Opfervertreter zeigten sich enttäuscht und auch wütend über die bisherigen Gipfeltage. «Die katholische Kirche hat nicht mehr viel Zeit – das Zeitfenster, in dem sie noch handeln kann und nicht wirklich zur Getriebenen wird, das schliesst sich», warnte Matthias Katsch vom deutschen Opferschutzverband Eckiger Tisch.

«Diese Institution ist Teil des Problems, wenn sie es nicht schafft, sich eindeutig von Tätern und Vertuschern zu distanzieren», sagte Katsch. Die Spitze des Vatikans weigere sich allerdings, klare Richtlinien und Vorgaben für die Weltkirche zu machen.

Der deutsche Kardinal Reinhard Marx ging auf den Vorwurf von Opfern ein, dass es von Kirchenvertretern viele Worte, aber wenig Taten gebe. «Da muss ich leider zugeben, da haben diese Verbände allzu oft recht,» sagte Marx am Samstag.

Die Teilnehmer der Konferenz müssten nun dafür sorgen, dass es ein «Follow up», eine Neuauflage des Treffens gebe, Vorschläge konkret umgesetzt würden und man nicht erst in fünf Jahren wieder zusammenkomme. (nag/afp/sda)