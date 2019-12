Oppositionelle zünden Rauchgranaten im Parlament

Das Parlament in Montenegro hat mit den Stimmen der Regierungsmehrheit ein neues umstrittenes Kirchengesetz gebilligt. Vor der Abstimmung in der Nacht zum Freitag kam es zu Tumulten, als die Abgeordneten der proserbischen Opposition im Plenarsaal Rauchgranaten zündeten und vom Sicherheitsdienst aus dem Saal entfernt wurden. Zuvor hatten am Donnerstag Hunderte Oppositionsanhänger mit Strassenblockaden protestiert.