Neue Eskalation: Ukraine meldet russischen Angriff auf Marine

Russland hat nach Angaben aus Kiew drei Schiffe der ukrainischen Marine unter seine Kontrolle gebracht. Es gebe «Informationen, wonach zwei ukrainische Marinesoldaten verletzt» worden seien

Russische «Spezialkräfte» hätten sich die Schiffe am Sonntag in der Strasse von Kertsch vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim angeeignet, erklärte das Kommando der ukrainischen Marine. Russische Grenzschützer sollen demnach am Sonntagabend auf Boote der ukrainischen Marine geschossen haben. In einer Mitteilung der Behörden in Kiew war von zwei Verletzten die Rede.

Zuvor hatte Kiew bereits mitgeteilt, ein Schiff des russischen Grenzschutzes habe einen Marineschlepper der Ukraine gerammt. In der Nacht zum Sonntag wollten drei ukrainische Schiffe die Meerenge zwischen dem Schwarzen und dem Asowschen Meer passieren, was Russland als Provokation deutete. Daraufhin wurden sie von russischen Booten gestoppt.

Die Strasse von Kertsch verbindet das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer. Karte: Google

Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Strasse von Kertsch. Diese Meerenge zwischen der Krim und Russland verbindet das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer.

Die Beziehungen zwischen Kiew und Moskau sind ohnehin äusserst angespannt. Russland hatte die Krim im Frühjahr 2014 annektiert. Die ukrainische Regierung wirft Moskau überdies vor, dass es pro-russische Kämpfer bei dem Konflikt in der Ostukraine aktiv unterstütze.

In Kiew hiess es, Moskau verstosse gegen das Uno-Seerechtsübereinkommen und den Vertrag zwischen der Ukraine und Russland zur Nutzung des Asowschen Meers und der Strasse von Kertsch.

Das Asowsche Meer nordöstlich der Halbinsel Krim entwickelt sich seit Monaten zu einem weiteren Schauplatz des Konflikts der Nachbarländer. Das Verhältnis ist wegen der 2014 von Russland annektierten Krim und der Ostukraine, wo Moskau aus westlicher Sicht die prorussischen Separatisten militärisch unterstützt, zerrüttet.

(red/sda)