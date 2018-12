Mehr als hundert Festnahmen bei Protesten gegen Macron

In Frankreich haben am Samstag neue Proteste der «Gelbwesten»-Bewegung begonnen, die seit knapp zwei Wochen gegen die Politik von Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Gleich zu Beginn der Proteste in der Hauptstadt Paris kam es zu Ausschreitungen.

Innenminister Christophe Castaner sprach von 1500 gewaltbereiten «Unruhestiftern», die sich nahe den Champs-Elysées versammelt hätten und sich prügeln wollten. «Unsere Sicherheitskräfte sind präsent und drängen die Randalierer zurück», erklärte der Innenminister im Kurzbotschaftendienst Twitter. Premierminister Edouard Philippe sagte am Samstag, mindestens 107 Menschen seien festgenommen worden.

Die Aktivisten hatten über die sozialen Netzwerke unter anderem zu Strassenblockaden in Paris aufgerufen. Die Regierung hat nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP rund 5000 Polizisten mobilisiert. An den Champs-Elysées hatte es vergangene Woche bereits Ausschreitungen gegeben.

Die «Gelbwesten» fordern unter anderem Steuersenkungen sowie eine Anhebung von Mindestlohn und Renten. Macron hat zugesagt, die umstrittene Ökosteuer auf Diesel an den Kraftstoffpreis anzupassen. Das geht den Aktivisten aber nicht weit genug. Parallel hat die Gewerkschaft CGT zu einer Kundgebung am Platz der Republik in Paris aufgerufen. (sda/afp)