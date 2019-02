Katastrophale Last

Unterhalb der 2670 Meter hohen Bal­lunspitze haben Skifahrer Spuren in den Tiefschnee gezeichnet. Die Lawinengefahr ist mässig an diesem Tag. 2,50 Meter Pulverschnee liegen an der Bergstation der Ballunspitzbahn, die Sonne scheint, minus zehn Grad. «Eigentlich haben wir im Moment ideale Wintersportbedingungen», sagt Manfred Lorenz. Und trotzdem sind hier kaum Skifahrer und Snowboarder unterwegs.

Vielleicht halten sich die Touristen fern von Galtür, weil in den Nachrichten wieder einmal von einer «Schneekatastrophe» in den Alpen die Rede war. «Schneekatastrophe?», fragt Manfred Lorenz. «Da sind wir hier im Moment weit entfernt davon.»

Er muss es wissen. Als Bergführer und ehemaliger Expeditionsleiter kennt er sich aus mit hochalpinen Gefahren. Als Galtürer weiss er aus eigener Erfahrung, was eine Schneekatastrophe ist. Er war auch im Februar 1999 im Ort, als sich eines der schwersten Lawinenunglücke des vergangenen Jahrhunderts in den Alpen ereignet hat.

Ähnliche Wetterlage wie 2019

Auf den ersten Blick gibt es Parallelen. Sowohl im Februar 1999 als auch im Januar 2019 hörte es tagelang kaum auf zu schneien in den Nordalpen, der Lawinenwarndienst gab jeweils die Warnstufe 5 aus. Das tut er extrem selten. «Egal, wann und wo besonders viel Schnee fällt – immer ist dann sofort von Galtür die Rede», sagt Toni Mattle, der schon 1999 Bürgermeister war und immer noch im Amt ist.

Damals war die Wetterlage ähnlich wie diesen Januar. Nordstau, der Wind drückte tagelang Schneewolken gegen die Alpen, in Galtür fiel in zwei Tagen so viel Schnee wie sonst im ganzen Winter. Das führte zur Katastrophe.

400 Meter breite Lawine

Am 23. Februar kurz nach 16 Uhr raste vom 2700 Meter hohen Grieskogel eine 400 Meter breite Staublawine ins Dorf. Sie zerstörte den halben Ortsteil Winkl. 50 Menschen wurden verschüttet, 31 von ihnen starben, darunter 21 deutsche Urlauber. Bei einer zweiten Lawine in Valzur starben am nächsten Tag noch einmal sieben Menschen.

Auch Bergführer Manfred Lorenz verlor damals Angehörige. Seine Mutter. Seine schwangere Schwägerin. Beide wurden im Haus des Bruders von den Schneemassen verschüttet und erstickten. Die meisten Männer waren gerade draussen, sie räumten Schnee.

Manfred Lorenz steht vor dem Alpenhotel Tirol und zeigt zum Grieskogel. «Da drüben, die Weisse Riefe und die Äussere Wasserleite, von dort kam die Lawine.» Er kennt jeden Gipfel, jede Rinne hier. Der 57-Jährige arbeitet in München als Geschäftsführer des DAV Summit Club und fährt fast jedes Wochenende heim ins Paznauntal zu seiner Frau, den erwachsenen Kindern, dem Enkelkind. Auch seine älteren Geschwister leben noch in Galtür: Der eine Bruder, Gottlieb, ist Pächter der Jamtalhütte und Bergretter, der andere, Peter, betreibt zusammen mit der Schwester Maria Luise das Alpenhotel Tirol.

Das Hotel am Ortseingang blieb 1999 fast unversehrt, niemand wurde ernsthaft verletzt. Das fünfstöckige Gebäude, in dem die Lorenz-Geschwister aufgewachsen sind, steht noch immer auf einem Hügel über der Hauptstrasse.

20 Jahre nach dem Unglück sitzen Manfred und seine Geschwister am Stammtisch des Hotels. Sie wollen über die Katastrophe sprechen, über die Toten, auch wenn es ihnen schwerfällt. Natürlich können sich die Geschwister an den Moment erinnern, als die Lawine kam. Maria Luise Lorenz sass beim Arzt ein paar Häuser weiter, sie wollte gerade gehen: «Es war wie bei einem Gewitter, erst geht der Wind, ein Heulen und Pfeifen, danach kommt der Donner.» Manfred Lorenz war auf dem Helikopterlandeplatz hinter dem Hotel, als der Schneestaub die Luft verfinsterte. Peter Lorenz diskutierte mit aufgebrachten Hotelgästen an der Réception, die nicht abreisen konnten, weil die Strasse gesperrt war.

Die Jamtalhütte, auf 2165 Meter Höhe, wird seit vier Generationen von der Familie Lorenz geführt. Gottlieb Lorenz war bereits 1999 Pächter, er fuhr in der Woche vor der Lawinenkatastrophe zusammen mit fünf Helfern und Heizungsmonteuren mit einer Pistenraupe hoch. Sie wollten etwas reparieren. In drei Stunden fiel mehr als ein Meter Schnee, die Männer beschlossen, zu übernachten. Auch am nächsten und am übernächsten Tag besserte sich das Wetter nicht. Innerhalb von neun Tagen fielen sieben Meter Schnee. Am 22. Februar um zehn Uhr abends kam dann die Lawine ins Haus. Zufällig sassen die Männer in der lawinensicheren Küche, sonst hätten sie nicht überlebt.

Per Funk konnte Gottlieb Lorenz noch mit seiner schwangeren Frau in Galtür sprechen. Einen Tag später: keine Antwort. Als das Wetter endlich besser wurde, flog der Vater mit einem Helikopter zur Jamtalhütte und erzählte ihm, was im Dorf passiert war. Ein Schock. Aber Gottlieb Lorenz hatte kaum Zeit zum Trauern, jeder Helfer war wichtig. «Mein Trost war, dass ich nicht der Einzige war, der dieses Schicksal hat», sagt er heute.

Verwundete Seelen

Mehr als 300'000 Tonnen Schnee hatten Teile des Ortes unter sich begraben. Sieben Häuser waren komplett zerstört, 60 Gebäude und 100 Autos waren schwer beschädigt. Die Sachschäden konnten noch im selben Jahr repariert werden, die körperlichen und seelischen Verletzungen der Menschen aber waren schwerer zu behandeln. «Die Dorfgemeinschaft hat sich damals eingeigelt», sagt der Bürgermeister, «Psychologen haben die Leute nicht erreicht. Dafür hat der Glaube eine grosse Rolle gespielt.»

An der Wand des Restaurants im Alpenhotel Tirol hängt ein geschnitztes Kruzifix. Schaut man daran vorbei, aus dem Fenster, sieht man ein abgesperrtes, planiertes Quadrat, den Helikopterlandeplatz. Auch 1999 starteten und landeten dort die Helikopter. Sie brachten Helfer, Medikamente, Schaufeln, Suchhunde. Erst als auch der letzte Tote gefunden und ausgegraben war, transportierten Militärhelikopter 150 Reporter und Kameraleute nach Galtür. Das war dann die zweite Lawine, die das Dorf getroffen hat.

Die wenigsten Journalisten kannten sich in den Bergen aus, manche hatten trotzdem sehr schnell eine Meinung: Geldgier, Ignoranz und Überheblichkeit der Tiroler Tourismusindustrie seien schuld an der Katastrophe. Hatten die Galtürer nicht im Gefahrenbereich Hotels gebaut, um mit den Skitouristen möglichst viel Geld zu machen?

Verbauungen für 10 Millionen Euro

Nein, es war nicht so. Im Ortsteil Winkl, wo die Lawine mehrere Häuser zerstörte, war seit 500 Jahren keine Lawine mehr heruntergekommen, so steht es in der Dorfchronik. Das Haus von Gottlieb Lorenz stand in der grünen Zone, die als unbedenklich galt.

Die Nordhänge am Grieskogel sind so steil, dass der Schnee normalerweise abrutscht, bevor er grösseren Schaden anrichten kann. Ausserdem ist Galtür eher ein Beispiel für zurückhaltenden Bergtourismus, ganz im Gegensatz zum zehn Kilometer entfernten Ischgl. Als die Ischgler in den Siebzigerjahren Lifte für ein Gletscherskigebiet im Jamtal planten, stellten sich die Galtürer quer, vor allem Franz Lorenz, der Vater der vier Lorenz-Geschwister.

Besorgte Touristen

Nach der Katastrophe standen die Lifte einen Monat still, dann waren sich die Menschen im Ort einig, dass es irgendwie weitergehen muss. «Aufgeben war nie eine Option für uns», sagt Peter Lorenz, und sein Bruder Gottlieb meint: «Es gab keine Alternative.»

Auch für den Ort ging es weiter. Für 10 Millionen Euro errichteten sie noch im Sommer 1999 Lawinenverbauungen oben am Grieskogel und eine gigantische Mauer im Tal. Die Betonwand ist 345 Meter lang und bis zu 25 Meter hoch.

Die Lawine hat nicht nur Menschen getötet und Häuser zerstört, sie hat auch dem Ruf des Ortes geschadet – und das für lange Zeit. Galtür galt als «Lawinendorf», selbst wenn es wenig schneite. Die Gäste blieben weg, im Alpenhotel Tirol waren es 70 Prozent weniger.

Immer wenn die Strasse ins Paznauntal wegen Lawinengefahr gesperrt wird, bekommt Peter Lorenz Anrufe von Touristen, die sich Sorgen machen und ihren Aufenthalt lieber stornieren. Die Gastgeber in Galtür haben Verständnis und sind kulant.

Gerade liegt so viel Schnee rund um die Kirche, dass man den Friedhof nicht betreten kann. Man sieht die Gräber nicht, nur weisse Hügel. Sie glitzern in der Sonne. Hinter der Lawinenmauer ziehen Langläufer ihre Bahnen. Manfred Lorenz sagt, dass er Schnee immer noch geniessen könne, auch wenn er in Massen fällt wie in diesem Jahr. «Für mich ist das ein ganz normaler Winter», sagt Gottlieb Lorenz, «mit 1999 ist das nicht vergleichbar.»

Metallklammern halten den Schnee

20 Jahre nach der grossen Lawine mögen die Wunden verheilt sein, aber die Narben sind noch da. Die Anrisszone am Grieskogel wurde komplett mit Lawinengittern zugebaut, von weitem sieht es aus, als seien die Schneemassen mit Metallklammern am Berg festgetackert. Eine Katastrophe wie 1999 dürfte sich im Dorf kaum wiederholen, sagen Lawinenforscher.

In Galtür können die Verantwortlichen auf die Messdaten der Schweizer Wetterstationen zugreifen, das hilft der Lawinenkommission bei ihren Entscheidungen. Und trotzdem: Eine Staublawine lässt sich nie genau vorhersagen. In Galtür mag der Ortskern gesichert sein, aber das Jamtal ist noch immer oft lawinengefährdet. «Wenn ich Bauchweh habe, bleibe ich eben zu Hause», sagt Gottlieb Lorenz. Je länger er auf der Hütte und bei der Bergrettung arbeite, desto grösser werde seine Demut: «Wenn ich durch das Jamtal fahre und auf die gewaltigen Berge und Gletscher schaue, denke ich oft: Ich bin doch nur eine kleine Zündholzschachtel. Und absurderweise gibt gerade das mir Kraft.»

(Redaktion Tamedia)