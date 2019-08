«Jede Form von Gewalt an Flüchtlingen ist inakzeptabel»

«Jede Form von Gewalt an oder Missbrauch von Migranten und Flüchtlingen ist inakzeptabel», ergänzte sie.

Recherchen des ARD-Politmagazins «Report München», der britischen Zeitung «Guardian» sowie des Recherchenetzwerks «Correctiv» zufolge nimmt Frontex Menschenrechtsverletzungen durch nationale Beamte an den EU-Aussengrenzen unter anderem in Bulgarien, Ungarn und Griechenland hin. Die Rede ist unter anderem von «Misshandlung von Flüchtlingen» sowie «Hetzjagden mit Hunden».

Die Medien beriefen sich in ihren Berichten auf interne Frontex-Dokumente. Auch Frontex-Beamte selbst sollen bei Abschiebeflügen an Menschenrechtsverletzungen beteiligt sein.

Frontex duldet Gewaltexzesse

Die Vorwürfe lassen sich nach Angaben des Politmagazins «report München» vom Ersten Deutschen Fernsehen ARD durch Hunderte interne Frontex-Dokumente belegen, die das Politmagazin gemeinsam mit dem britischen «Guardian» und dem Recherchezentrum «Correctiv» ausgewertet hat. Demnach verschliesst Frontex die Augen vor exzessiver Gewalt, die an Europas Grenzen von nationalen Grenzbeamten verübt wird.

Die Frontex-Berichte dokumentieren laut «Report München» unter anderem die «Misshandlung von Flüchtlingen», «Hetzjagden mit Hunden» und «Attacken mit Pfefferspray» an den europäischen Aussengrenzen. Die Vorwürfe beziehen sich demnach unter anderem auf Grenzschutzpersonal in Bulgarien, Ungarn und Griechenland.

Flüchtlinge medikamentös ruhiggestellt

Als EU-Agentur habe Frontex die Möglichkeit, als Reaktion auf diese Menschenrechtsverstösse die eigenen Mitarbeiter aus den Einsätzen in diesen Ländern abzuziehen, berichtet «Report München». Allerdings habe Frontex diese Massnahme bislang kein einziges Mal umgesetzt. Frontex mache sich dadurch mitschuldig, kritisiert der Leiter des Frontex-Konsultativforums Stephan Kessler in der Sendung, die am Dienstagabend ausgestrahlt wird.