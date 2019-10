Hatte der Lübcke-Attentäter Komplizen?

Nun mehren sich die Indizien, dass zumindest Markus H. für Stephan E. eher ein Komplize als ein Helfer war. Ein Entscheid des Bundesgerichtshofs, der kürzlich eine Haftbeschwerde von Markus H. abwies, zeigt, dass dieser offenbar stärker in die Ermordung Lübckes eingebunden war als bisher bekannt. Stephan E. und Markus H., die vor 2009 beide mehrfach wegen rassistischer Gewalt verurteilt worden waren, hätten sich nach 2014 gemeinsam neu radikalisiert.

Obwohl er als verfassungsfeindlicher Gewalttäter vorbestraft war, hatte H. das Recht auf Waffenbesitz.

Markus H. nahm Stephan E. im Oktober 2015 an jene Gemeindeversammlung mit, an der ­Lübcke über die Aufnahme von Flüchtlingen informierte; H. filmte dessen Rede und veröffentlichte sie in den sozialen Medien. Rassisten begannen danach, Lübcke zu bedrohen. Stephan E. und Markus H. waren sich einig, dass man «da mal etwas machen könne». Spätestens ab Juli 2016, so die Richter, habe H. es für möglich gehalten, dass E. ein Attentat begehen werde. Ja, er habe ihn sogar darin bestärkt, «das Vorhaben tatsächlich auszuführen». H. habe E.s Motive und Ziele gekannt und geteilt.

Markus H. habe Stephan E. überdies seine Waffen zur Verfügung gestellt, um damit schiessen zu üben. Obwohl er als verfassungsfeindlicher Gewalttäter vorbestraft war, hatte H. das Recht auf Waffenbesitz nach einem mehrjährigen Rechtsstreit just 2015 wiedererlangt. Auch der Waffenverkäufer Elmar J. ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein Rechtsextremist.

Versagt – oder vertuscht

Nicht nur die These vom «Einzeltäter» ist in den vergangenen Wochen ins Wanken geraten. Auch an der Behauptung, Stephan E. sei seit 2009 nicht mehr als Neonazi auffällig geworden, wachsen Zweifel. Die Verfassungsschützer von Bund und Land Hessen hatten damit im Juni erklärt, warum sie den mutmasslichen Täter zuletzt nicht mehr auf dem Radar hatten. Trifft dies zu, wäre den Behörden nicht nur die neuerliche Radikalisierung Stephan E.s und Markus H.s entgangen, sondern auch die Tatsache, dass diese sich spätestens ab 2016 auf Gewalttaten vorbereiteten.

Der Generalbundesanwalt ermittelt zudem in einem weiteren Mordversuch gegen Stephan E.: Kurz bevor ein Unbekannter 2016 in der Nähe von Kassel einen ­irakischen Flüchtling mit einem Messer attackierte und lebensgefährlich verletzte, soll sich Stephan E. mit einem Flüchtling der Unterkunft gestritten haben. E. wurde angesichts seiner Gesinnung schon damals als möglicher Täter überprüft – allerdings ohne belastende Ergebnisse.