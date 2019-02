«Für uns ist das die Rettung»

An einem nasskalten Feierabend sitzt eine westpolnische Familie in ihrem hellen, ostdeutschen Wohnzimmer. Im Radio läuft ein polnischer Sender und auf dem Flachbildschirm ein knalliges Videospiel. In der Einfahrt vor der Tür parken hintereinander drei Autos mit polnischen Kennzeichen. Im Zwinger bellen Hunde, fahles Laternenlicht beleuchtet das Kopfsteinpflaster in Menkin, das eine sehr alte Kirche hat und 167 Einwohner.

2011 zog das Ehepaar Gatkiewicz mit den beiden Kindern in diesen brandenburgischen Ort, in ein weisses Haus mit zwei Stockwerken, Rasen und Zaun. Sie kamen aus Szczecin. Nur 30 Kilometer entfernt, aber eine andere Welt. Szczecin ist eine polnische Grossstadt mit 400'000 Einwohnern, es gibt dort einen wichtigen Hafen, das Schloss der pommerschen Herzöge, die Jakobskathedrale und Lokale wie zum Beispiel das Buddha Thai & Fusion. Trotzdem wollten die Gatkiewiczs in die deutsche Provinz. Monika Gatkiewicz, 38, blondes Haar, schwarzer Pulli, sitzt am langen Esstisch, sie sagt: «Wir haben alles. Haus, Urlaub, Hobby. Und Szczecin ist ganz nah.»

Genau genommen haben sie Szczecin nie richtig verlassen. «Wir schlafen hier, wie viele Leute, vor einer grossen Stadt», sagt Grzegorz Gatkiewicz, 41 Jahre alt, mittelgross, ein eher stiller Mann, er kämpft noch mit den deutschen Wörtern. Vor ihrem Umzug kannten die beiden dieses deutsche Grenzgebiet kaum, sie fuhren eher nach Berlin. Dann trat Polen 2004 der Union bei, 2007 wurden die Grenzen geöffnet, da reifte diese Idee. Jetzt sind die Gatkiewiczs wie viele ihrer Landsleute Grenzgänger, sie wohnen in Deutschland und leben in Polen. Sie nutzen das grenzenlose Europa. Und beleben deutsche Städte und Orte, aus denen das Leben in den vergangenen Jahren immer mehr verschwunden ist. Der Vorteil ist, es gibt hier spottbillige Immobilien, deutsches Kindergeld, deutschen Rentenanspruch, deutsche Schulen – und die polnische Metropole, in der die Gatkiewiczs geboren und aufgewachsen sind, ist ganz nah.

Immobilien sind spottbillig

Nirgendwo an der 460 Kilometer langen Grenze sind sich deutsche Dörfer und eine polnische Grossstadt so nahe wie hier. 1800 polnische Zuwanderer haben sich im Bezirk Löcknitz niedergelassen, in ganz Mecklenburg-Vorpommern sind es 12'070. Menkin liegt nur sechs Kilometer von Löcknitz entfernt. Die Polen ersetzen die abgewanderten oder verstorbenen Deutschen.

Die Gatkiewiczs hatten in Szczecin eine Wohnung, 55 Quadratmeter. In Menkin haben sie ein ganzes Haus mit Garten, 1200 Quadratmeter in einer schmalen Wohnstrasse, umgeben von Äckern und Wald, es riecht nach Land. Für 70'000 Euro haben sie das Haus gekauft. Das Haus in Menkin stand leer, Grzegorz Gatkiewicz hat es renoviert. In den Regalen und Vitrinen stehen Fotos und Pokale, Trophäen vom Abenteuer Deutschland. Der neunjährige Sohn Oliwier fährt erfolgreich Motocross. Er besucht eine deutsche Schule und spricht besser Deutsch als Polnisch, sein bester Freund ist Deutscher. Seine Schwester Oliwia geht nebenan in Löcknitz aufs deutsch-polnische Gymnasium, eine Europaschule. Sie fühlt sich als Polin und beherrscht beide Sprachen perfekt, sie übersetzt oder korrigiert, auch jetzt, wenn ihren Eltern ein Wort fehlt. Wie sie Menkin findet? «Zu ruhig», sagt sie. Sie ist 15 Jahre alt, ihre Nägel sind lackiert, sie liebt Szczecin.

Länger als eine halbe Stunde dauert die Fahrt hinüber nach Szczecin selten, dreimal abbiegen, über die Allee nach Löcknitz, wo die Gatkiewiczs in eine Pension investiert haben, wieder rechts, dann geradeaus durch ein Dorf, durch Felder und Wald. «LKW-Fahrer, nehmt Rücksicht auf Anwohner», steht auf Schildern, Deutsch und Polnisch. Plakate werben für eine Shoppingmall in Szczecin, «24 Cafés und Restaurants, 140 Markengeschäfte, 1000 Parkplätze».

«Hauptstadt der deutsch-polnischen Zusammenarbeit»

Daheim in Szczecin gibt es alles, was den Gatkiewiczs hier abgeht. Oliwia tanzt, reitet und schwimmt dort, Bruder Oliwier macht Breakdance. Vater Grzegorz verdient seine Zlotys und Euros in Polen als Geschäftsführer einer neuen Firma, die Häuser und Küchen herrichtet. Sie haben in Szczecin Freunde und Verwandte, Grzegorz’ Bruder und Bekannte überlegen jetzt, in die Gegend um Löcknitz umzusiedeln.

«Für uns ist das die Rettung», sagt Detlef Ebert (CDU), der Bürgermeister von Löcknitz. «Wir sind ne blühende Landschaft geworden. Anderswo verfallen Häuser.» Das ist nur leicht übertrieben, wenn man die eher grauen Strassenzüge sieht. «Euro-Bistro» steht über einer Kneipe im Dorf, «Zum Grenzgänger» hiess die Pizzeria. Viele Siedlungen in Vorpommern oder Brandenburg sind nach Sonnenuntergang stockfinster, Löcknitz nicht.

«Ich gebe Ihnen ein paar Zahlen», sagt Detlef Ebert. «3218 Einwohner, 1000 Schüler, vier Schulen, zwei Kitas, drei Supermärkte, sieben Tage die Woche geöffnet.» Das alles und das im Sommer volle Freibad gäbe es in Löcknitz nicht ohne EU, ohne Polen, ohne Szczecin. In und um Löcknitz arbeiten polnische Ärzte, polnische Lehrer, polnische Spengler. Die katholische Ortskirche wurde hauptsächlich für ansässige Polen reaktiviert. Ob er sauer sei, dass so viele Polen umzögen, habe er den Regierungschef von Westpommern mal gefragt. Im Gegenteil, habe der geantwortet: «Ihr seid die heimliche Hauptstadt der deutsch-polnischen Zusammenarbeit.»

Rechtsruck hüben und drüben

In Warschau marschierten dann zum 100. Staatsjubiläum Rechtsradikale durch die Strassen. Polens Regierung greift Medien und Justiz an. Die PIS-Partei und ihr Chef Jaroslaw Kaczynski, seien «eine Parodie, ein Kopfproblem», sagt Grzegorz Gatkiewicz. «Kleine Männer», sagt seine Frau. Sie finden den Rechtsruck beide schlimm, geflüchtet sind sie vor der polnischen Politik aber nicht. Sie haben auch keine Angst vor den Rechten auf dieser Seite der Grenze. Bei der Landtagswahl 2016 gewann die AfD den Wahlkreis, im Löcknitzer Gemeinderat sitzen zwei NPD-Männer. Neonazis brüllten bei einer Versammlung mit Flüchtlingen und Polen: «Keine Volksdeutschen, alles Parasiten, polnischer Pöbel.» Nachzulesen ist die Szene sogar im Verfassungsschutzbericht. «Fuck Nazis» hat in Löcknitz jemand auf eine Hauswand gepinselt, aber Bürgermeister Ebert sagt: «Es sind nicht alle Konflikte weg, klar, aber die Freundschaften machen sich bemerkbar.»

Grenzkontrollen gibt es keine mehr: 2007 feierten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der polnische Premier Donald Tusk den Schengen-Beitritt Polens. Foto: Keystone

Oft beginnen die Missverständnisse mit der Sprache, an der Kasse im Supermarkt zum Beispiel. Oder auf den Ämtern, wo Monika Gatkiewicz sich durch deutsche Anträge wühlte. Die einen freuen sich über die Neubürger, wie zum Beispiel der Bürgermeister. Andere freuen sich eher nicht, sie schimpfen. Deutschland werde ausgenutzt. Wahr ist, dass Polen jetzt Häuser kaufen und renovieren, die Deutsche aufgegeben haben. «Nur der Pole bringt die Kohle», heisst ein Dokumentarfilm über die polnischen Käufer im Raum Löcknitz.

Die halbe Klasse besteht aus Polen

Monika Gatkiewicz meint, dass viele Deutsche hier lieber zu Hause sitzen, als Stettin zu erkunden, «die haben Angst vor der grossen Stadt». Manche Löcknitzer schaffen es nur bis zur polnischen Tankstelle oder zum «Polenmarkt». Und manchen Leuten in Szczecin ist Deutschland suspekt. In Polen sind Benzin, Zigaretten oder Grabschmuck billiger. «Polen hat bessere Wurst, bessere Mayo, Cola und Fanta», sagt Monika Gatkiewicz. Sie mag Fast Food, ein McDonald’s steht in Polen an der Grenze. Pizza kann online im polnischen Grenzdorf Dobra bestellt werden.

Tochter Oliwia will nach dem Abi auf jeden Fall nach Polen zurück. Auf Klassenfahrten in Krakau und Danzig half sie deutschen Mitschülern, deren Polnisch nicht reichte – ein kleiner Triumph. Polen, sie spricht viel von Polen, vielleicht auch deshalb, weil ihre Eltern viel von Deutschland sprechen. In Löcknitz ist ihre halbe Klasse polnisch, eine Modellschule der EU, mit Demokratie-AG und Aktionen gegen Rassismus.

Eine deutsch-polnische Generation

Kaum auszudenken, wenn diese Grenze eines Tages wieder geschlossen wäre. Krzysztof Pyrka ist Ende sechzig, Psychologe und Übersetzer, ein schmaler, nachdenklicher Mann. Er flüchtete vor Jahrzehnten aus der Volksrepublik Polen nach Westdeutschland und näherte sich zuletzt der EU-Republik Polen wieder an. Er wohnt in Pasewalk, 16 Kilometer von Löcknitz entfernt. Pyrka mag die deutschen Regeln. «Dialog» heisst sein Dolmetscherbüro, schöner Name, er übersetzt für die Polizei, Gerichte, Ministerien. Jetzt entstehe da eine deutsch-polnische Generation, sagt Krzysztof Pyrka.» Wie «Hundegebell» sei ihm Deutsch früher vorgekommen, sagt er, aber jetzt liebt er Deutsch wie Polnisch. «Sprachlich ist das für mich hier ein Paradies. Beide Sprachen sind lebendig.»

Auf dem Tisch liegt ein polnisches Politmagazin, darin liest er momentan öfter deprimierende Nachrichten. Zerbröckelt Europa, während sie sich hier immer näherkommen? Krzysztof Pyrka befürchtet es, aber er sagt: «Ich hab einen Traum. Dass Deutschland und Polen eines Tages zu einem europäischen Staat werden. Eine Utopie, ja. Ich habe zwei Identitäten, warum sollen das nicht auch andere schaffen?»

Und in Menkin wartet Oliwia Gatkiewicz darauf, dass sie im Februar endlich 16 Jahre alt wird und mit ihrem Onkel in die Disco von Szczecin darf.

