Fünf Sterne veröffentlichen gemeinsames Regierungsprogramm

Der Regierungsvertrag in Italien zwischen der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega steht. Parteichef Luigi Di Maio erklärte am Freitag auf Facebook, das Programm sei in allen Punkten zu Ende verhandelt.

Er veröffentlichte den «Vertrag für eine Regierung des Wandels», der nach seinen Angaben die Umsetzung vieler Wahlversprechen seiner Partei anstrebt. Auf der Website der Sterne müssen nun die Eingeschriebenen der Bewegung online darüber abstimmen über das Dokument abstimmen.

Allerdings steht noch nicht fest, wer künftig Regierungschef sein soll. Über diese heikle Frage müssen die beiden europakritischen Parteien noch in den kommenden Tagen verhandeln.

(nag/AFP)