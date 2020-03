Frankreichs Grüne auf dem Vormarsch

Die Umfragen sehen sie auf Platz zwei, mit 23 Prozent der Stimmen, hinter der amtierenden Bürgermeisterin von den Sozialisten. Gewählt wird in zwei Runden; wenn es ihr gelingt, ­Allianzen zu schmieden, könnte Laernoes ins Rathaus der 300'000-Einwohner-Stadt einziehen. In diesem Wahlkampf sind nicht nur grün angestrichene Kampagnen omnipräsent (die meist darauf hinauslaufen, dass alle ein paar ­Bäume pflanzen wollen), sondern auch die Grünen als Partei. Frankreich stellt sich ökologische Grundsatzfragen.

Grenoble ist bislang die einzige französische Stadt mit grünem Bürgermeister, er hat gute Chancen auf eine Wiederwahl. Auch in Strassburg und Besançon führt jeweils eine Grüne die Umfragen an. Ebenso in Rouen. Nach einem schweren Chemieunfall im Herbst sind Fragen des Umweltschutzes in Rouen zentral geworden. In Bordeaux, Toulouse und Lille sind die Grünen in den Umfragen jeweils erste Herausforderer der amtierenden Bürgermeister.

Im Wahlkampfbüro von Julie Laernoes, gleich bei der Kathedrale von Nantes, sind an diesem Nachmittag die Menschen zusammengekommen, die seit Wochen von Tür zu Tür gehen, um für ihre Ideen zu werben. Die meisten tragen Kleidung, mit der man auch bei schlechtem Wetter Velo fahren kann. Die Tür geht auf, und es kommt Unterstützung von oben. Yannick Jadot ist aus Paris angereist. Jadot ist ein grüner Abgeordneter im Europaparlament, für Frankreichs Grüne ist er mehr. Er ist zu ihrem Aushängeschild geworden.

Bestärkt durch Europawahl

Als die Menschen vor der Europawahl 2019 anfingen, sich immer mehr für Klimafragen zu ­interessieren, sass Jadot in jeder Talkshow. So wie er befragt ­wurde, wirkte es manchmal, als hätten die Redaktionen vergessen, dass er ein Politiker ist, kein neutraler Umweltexperte. Und während die Zeitungen nur darüber schrieben, ob nun Präsident Emmanuel Macron oder seine lauteste Konkurrentin Marine Le Pen die Wahl für sich entscheidet, gelang den Grünen ein Überraschungserfolg.

Sie gewannen 13 Prozent der Stimmen. In den Umfragen hatten sie bei 8 Prozent gelegen, nun überholten sie die Konservativen, die Sozialisten sowieso. In der grünen Fraktion im Europaparlament stellen sie seitdem nach den Deutschen die zweitgrösste Gruppe.