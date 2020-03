Eindringlicher Appell aus Bergamo: «Nutzt die Zeit»

Die Situation in der Stadt nahe Mailand ist kritisch: Rund die Hälfte der über 30’000 Coronavirus-Fälle in Italien wurden in der Region erfasst, fast 400 Menschen in Bergamo sind daran gestorben. «Mehr oder weniger jeder von uns kennt hier inzwischen jemanden, der erkrankt oder gestorben ist», sagt Gori. Die Zahl der Kranken steige konstant und die Spitäler seien am Limit. Ärzte und Pflegende arbeiteten rund um die Uhr ohne zu schlafen. Viele hätten sich bereits angesteckt und es fehlen Schutzmasken, Schutzbrillen und Beatmungsgeräte.

Italien sei ein Modell für andere Länder. «Jetzt müssen auch andere realisieren, dass sie harte Massnahmen ergreifen müssen. Und ich will gar nicht erst von jenen reden, die gerade noch von einer angeblichen Herdenimmunität fantasiert haben», sagt der 59-Jährige in einer Anspielung auf Grossbritanniens Umgang mit dem Virus. «Ich kann nur hoffen, dass unsere Erfahrungen anderen als Beispiel dienen.»

Conte droht mit Strafen

Der italienische Premier Giuseppe Conte hat für Italien eine Verlängerung der restriktiven Massnahmen zur Eingrenzung der Coronavirus-Epidemie angekündigt. Die bis zum 3. April verhängte Ausgangssperre soll verlängert werden. Der Premier drohte im Interview mit der Mailänder Tageszeitung «Corriere della Sera» (Donnerstagsausgabe) zudem mit schweren Strafen für jene, die gegen die Ausgangssperre verstossen.

In Italien ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus auf fast 3000 gestiegen. 475 weitere Patienten seien innerhalb von 24 Stunden an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilten die Behörden in Rom am Mittwoch mit. Dies ist die höchste Zahl an Todesfällen in einem Land an nur einem Tag seit dem Beginn der Viruskrise im vergangenen Dezember. Die Zahl der Infektionsfälle erhöhte sich auf mehr als 35'700.