Der Weg zur Front in Schowanka, 15 Kilometer nördlich der Kleinstadt Horliwka, führt durch die sanfte Hügellandschaft des Donbass. Abgeerntete Weizenfelder glänzen schwarz in der Spätsommersonne; Sonnenblumen­felder wachsen schier endlos in den ­Horizont, die Ernte steht noch aus. ­Allein an der Strasse der Schawabanows stehen etliche Hausruinen, ausgebombt, verkohlt.

Die Front verläuft mitten durchs Dorf. Sergei und Wera Schawabanow leben im nördlichen, von Kiew kontrollierten Teil. Zwei Strassen weiter und nur ­wenige Hundert Meter südlich haben die Kämpfer der von Moskau organisierten «Volksrepublik Donezk» die Kontrolle. «Kaum eine Nacht vergeht, in der wir nicht irgendwo den Lärm von ­Explosionen hören», sagt Wera Schawabanowa.

Ludmilla Pachomowa, eine pensionierte Grundschullehrerin, kümmert sich als ehrenamtliche Dorfvorsteherin um die 126 Menschen, die von den einst 800 Einwohnern geblieben sind. «Die meisten sind Rentner wie ich, die ihre Häuser nicht verlassen wollen oder ­niemanden haben, zu dem sie ziehen könnten», erzählt Pachomowa mit einem Schulterzucken. «Häuser werden nicht wieder aufgebaut, weil die ­Kämpfe weitergehen. Hilfsorganisationen kommen höchstens für ein paar Stunden hierher. Die Wasserleitungen sind zerschossen, was für uns nur deshalb keine Katastrophe ist, weil die Hälfte der Häuser eigene Brunnen hat. Vor zwei Jahren ­waren wir dreizehn Monate ohne Strom. Und Gas gibt es schon seit 2014 nicht mehr.»

Die Front in der Ostukraine gehört zu einem der am stärksten verminten Gebiete weltweit. Die Minenräum­gruppe Halo Trust zählte bis Juli im Donbass 2054 Menschen, die durch Minen starben oder zu Krüppeln wurden. Auf das Sammeln von Holz zum Heizen oder ­Kochen in den nahen Wäldern verzichten die Dorfbewohner deshalb lieber. Viele Felder sind gesperrt.

Hilfe kommt oft von internationalen Spendern, doch deren Aufmerksamkeit wird längst durch andere Kriege und Katastrophen beansprucht. Die UNO hat bisher nur ein Drittel des Geldes eingesammelt, um im Winter wenigstens ­Nothilfe leisten zu können. Ludmilla ­Pachomowa hat immerhin schon im ­August vier Tonnen Kohle vom Roten Kreuz in Empfang genommen, bevor Herbst­regen, Schnee und Eis den ein­zigen Feldweg ins Dorf unsicher oder ­unpassierbar machen.