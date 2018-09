«Die CSU kann nicht normal werden»

Wie schlimm ist es für Bayern, wenn die CSU die absolute Mehrheit verliert?

Ein altbayerisches Zitat sagt: Never change a winning team. Die CSU regiert Bayern seit 1957. Damals war der Freistaat noch landwirtschaftlich geprägt und arm, heute gehört er zu den erfolgreichsten Regionen Europas.

Ist dieser Erfolg gefährdet, wenndie CSU nicht mehr alleine regiert?

Die Frage ist doch eher: Hat dieser Erfolg etwas mit der politischen Repräsentanz zu tun? Die Antwort ist: Wie könnte es anders sein! Bayern erbringt mit die besten Steuererträge in der EU, hat innovative Firmen und ein grosses kulturelles und universitäres Bildungsangebot. In München ist der Ausländeranteil grösser als in Berlin, die damit einhergehenden Probleme aber bedeutend kleiner.

Was hat das mit der CSU zu tun?

Denken Sie bitte mal scharf nach. (lacht) Könnte es nicht sein, dass für wirtschaftlichen und kulturpolitischen Erfolg – oder Misserfolg – einer Regierung die Regierungspartei verantwortlich ist? Ich bin seit 50 Jahren Mitglied dieser Partei und garantiere Ihnen: Der Erfolg Bayerns ist auch der Erfolg der CSU.

Wie schlimm ist es für die CSU, wenn sie nicht mehr alleine regieren kann?

Für Bayern ist es, glaube ich, schlimmer. Ich bin kein Freund von Koalitionsregierungen. Man sieht ja derzeit in Berlin gut, wie mühselig es ist, wenn politische Konkurrenten zusammenarbeiten müssen. In der Politik sollte dasselbe gelten wie im Evangelium: Deine Rede sei Ja, Ja, Nein, Nein. Zusammenarbeit ist zwar ein Gebot der Vernunft, aber ständiges Rumstreiten erschöpft. Ich bin ein Anhänger von klaren Mehrheiten. Dann wird man halt mal abgewählt, und andere kommen an die Macht. Das ist die effizientere und ästhetischere Form des Regierens.

Wird die CSU zu einer ganz normalen Partei, wenn sie die absolute Mehrheit verliert?

Die CSU kann gar nicht normal werden, im Sinne von gewöhnlich. Unter den bayerischen Parteien hat sie als einzige keinen auf den deutschen Gesamtstaat bezogenen Machtanspruch. Die CSU ist mit der historischen Sonderstellung Bayerns in Deutschland verbunden, im Guten wie im Schlechten.

Erklären Sie einem Schweizer, worin die Sonderstellung besteht.

Wir haben uns vom Deutschen Bund nicht so total gelöst wie die Schweiz, aber ein bisschen schon! (lacht)

Die CSU sieht sich als eine Art Staatspartei. Ist diese Idee nicht längst aus der Zeit gefallen?

Die katalanischen oder die schottischen Nationalisten – beide politisch links, nicht rechts – pflegen dasselbe identitäre Regionalbewusstsein wie wir. Ich sehe nicht, was daran unmodern wäre, denkt man an das «Europa der Regionen» oder an «small is beautiful». Grösse braucht keine Ausdehnung. Manchmal ist man als Kleiner besser dran.

Ungewöhnlich viele Bayern zweifeln, ja verzweifeln gerade an der CSU.

Die Frage, wie wir es halten mit der CSU, stellt sich im Moment jeder. Das klingt dann so: «Regst du dich grad über die CSU auf?» – «Ja!!» – «Willst du in Bayern irgendwelche linke Regierungen?» – «Bist du wahnsinnig!» Selbst in der für sie schlechtesten Umfrage kommt die CSU derzeit auf 35 Prozent – und was noch wichtiger ist: Zwei Drittel der Wähler liegen rechts von der SPD. Das hat sich seit 50 Jahren nicht geändert!

Viele Bayern haben die Selbstherrlichkeit der CSU satt.

Auch darüber regt man sich seit 50 Jahren auf. Die Selbstherrlichkeit ist auch ein Schutz. In Deutschland gilt die CSU ja als «kleine Schwester» der CDU. Für uns Bayern klingt das immer ein bisschen bedrohlich.

Der CSU-Ehrenvorsitzende Edmund Stoiber sagte kürzlich: Bayerns Erfolg ziehe Leute aus ganz Deutschland an, die mit der CSU halt etwas fremdelten.

Das Gegenteil ist der Fall: Viele von den Zugezogenen sind regelrechte Edelbayern geworden. Bei uns gibt es einen alten Spruch: Wie bringt man einen Preussen zum Weinen? Indem man ihm die Lederhosen wegnimmt! Und was heisst fremdeln? Die Opposition in Bayern ist ja nicht so furchterregend. Die grosse Opposition heisst «Süddeutsche Zeitung»! (lacht) Aber auch die lebt, auf ihre Weise, von der CSU.

Ist Merkel schuld am Absturzder «kleinen Schwester»?

Merkel ist eine ganz aussergewöhnliche, dominante Bestimmerin. Den klassischen Politiker kennt man als Wellenbrecher oder Dammbauer. Merkel dagegen ist eine begnadete Wellenreiterin. Sie schafft es nicht nur auf die Welle, sondern bleibt auch oben. Das muss man erst mal können.

CDU und CSU haben sich unter Merkel weit voneinander entfernt. Die Kanzlerin hat die CDU in eine moderne Mittepartei verwandelt. Der CSU ist das ein Gräuel.

Darüber, was modern ist, kann man streiten. Das besondere Merkmal der CDU unter Merkel ist, dass sie eine Alleinstellung hat wie seit Helmut Kohl niemand mehr. Neben ihr ist aber nicht mehr viel los. Auch die CSU hatte immer starke Führungsfiguren, aber daneben stets viele dominante Unterhäuptlinge. Auch wenn da viel gestritten wurde – da war Leben in der Bude!

Dennoch hat es die CSU nie geschafft, einen Kanzler zu stellen.

Danke, dass Sie uns daran erinnern! Das ist unser grosser Komplex, ja. Aber in der Niederlage gilt es, tapfer zu sein.

«Ich bin kein Freund einer Koalition mit den Grünen.»

Schwierig ist die Lage für die CSU, weil sie derzeit nach rechts und zur Mitte hin Wähler verliert.

Wenn sie wie die CSU Politik in der Mitte machen, und zwar nicht aus Standpunktlosigkeit, sondern aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts und des Totalitarismus, dann ist klar, dass die Angriffe von allen Seiten kommen. So ist das mit der Mitte.

Inwiefern gefährdet die Alternative für Deutschland Macht- und Selbstverständnis der CSU?

Die AfD zieht nach den Umfragen etwa so viele Wähler an, wie uns zur absoluten Mehrheit fehlen. Ihre Wirkung ist aber rein negativistisch: Sie will die CSU kaputtmachen. «Wir wollen, dass Bayern konservativ bleibt, darum vernichten wir die CSU!» Ich sage nur: Dunkel wars, der Mond schien helle . . . Vom Ergebnis her freuen sich am Ende Grüne und SPD über jeden, der nicht CSU, sondern AfD wählt.

In Bayern hängen Plakate: Strauss würde heute AfD wählen.

Wie wenn Strauss alles dafür tun würde, dass Bayern grüne Minister bekommt! Strauss musste sich gegen zwei der AfD ähnliche Bewegungen wehren: erst die NPD, dann die Republikaner. Gleichzeitig hat er sich bemüht, den Deutschnationalen eine politische Heimat zu geben.

Ausgerechnet der Brachialpolitiker Markus Söder wird aus der CSU eine koalitionsfähige Partei machen müssen. Kann er das?

Strauss hat im Spass manchmal gesagt: «Man muss die Grundsätze so hängen, dass man gut drunter durchkommt.» Underdogs wie die Bayern wissen, wie man sich anpasst. Aber am Ende passen die anderen sich uns an.

Bayern könnte nach der Wahl schwarz-grün regiert werden. Sind Schwarze und Grüne sich im deutschen Süden näher, als man denkt?

Die CSU hat weltweit die erste Regierung mit einem Umweltministerium gestellt, 1970. Umweltschutz ist auch Heimatschutz. Freilich haben wir die Aufgabe weniger durchsäuert angepackt als andere.

Sind die Grünen die modernere Heimatpartei als die CSU?

Ich bin kein Freund einer Koalition mit den Grünen. Winfried Kretschmann arbeitet in Baden-Württemberg auch gar nicht mit der CDU zusammen, sondern ersetzt sie. Damit hat er aufgehört, ein alternativistischer Grüner zu sein.

Sind Volksparteien wie die CSU überhaupt noch zeitgemäss?

Ich fürchte, dass die Volksparteien das Schicksal der Dinosaurier erleiden, wenn sie sich nicht bewegen. Unser Parteiensystem ist wie das Wahlrecht eines der immobilsten, die es überhaupt gibt. Sie können nicht einmal ihren Bundestagsabgeordneten auf der Liste streichen, sondern müssen eine von Funktionären zusammengestellte Liste kollektiv wählen. Wenn sie von unten kommen, haben sie keine Chance.

Was schlagen Sie vor?

Deutschland braucht Ur- oder Vorwahlen in den Volksparteien, bei denen die Spitzenkandidaten für die höchsten Ämter demokratisch bestimmt werden. In den USA gibt es das seit langem, in Frankreich oder Italien seit einigen Jahren. Urwahlen ermöglichen bestes Headhunting im eigenen Lager und mischen erstarrte Parteien auf. Ich hätte lieber mehr Vielfalt und Wettbewerb in einer grossen Partei als viele kleine Parteien. (Redaktion Tamedia)