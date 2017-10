Der ferne Schimmer von «Padania»

Wer ist schon gegen mehr Autonomie? Gegen mehr regionale, lokale Freiheit bei der Gestaltung des öffentlichen Lebens, da, wo es stattfindet? In den wirtschaftsstarken norditalienischen Regionen Lombardei und Venetien stimmen die Bürger am Sonntag in zwei Referenden darüber ab, ob sie in Zukunft mehr zu sagen haben wollen und dem Zentralstaat dafür einige Befugnisse entziehen möchten. Das «Sì» wird massiv sein. Wer stimmen geht, wird Ja einlegen.

Da dieser Termin ausgerechnet in die Zeit fällt, da im gar nicht so fernen Katalonien für und wider die Loslösung von Spanien gerungen wird, könnte leicht der Eindruck entstehen, im Norden Italiens passiere etwas Ähnliches. Es ist ein falscher Eindruck: Der Termin ist mit Rom abgesprochen und vom italienischen Verfassungsgericht mit einigen Korrekturen gutgeheissen worden. Ein Mailänder Politiker liess die Wähler wissen: «Fürchtet euch nicht, bei uns verprügeln Polizisten keine Bürger, wenn sie zu den Urnen gehen.» Nicht wie in Barcelona, sollte das wohl heissen.

Abgestimmt wird in sogenannten konsultativen Referenden mit vage formulierten Fragen. In Venetien lautet sie so: «Willst du, dass der Region Venetien weitere Formen der Autonomie zu besonderen Konditionen zugestanden werden?» In der Lombardei beruft sich die Frage darüber hinaus ausdrücklich auf die Verfassung. Im Venetien müssen mindestens 50 Prozent der Stimmberechtigten abstimmen gehen, damit das Ergebnis überhaupt zählt; in der Lombardei gibt es kein Quorum. Bindend ist aber keine der beiden Abstimmungen. Sie würden nicht einmal nötig sein. Die italienische Verfassung sieht nämlich vor, dass sich regionale Regierungen jederzeit mit den zentralstaatlichen Behörden zusammensetzen können, um über eine Ausweitung ihrer Autonomie zu verhandeln.

Wenn in der Lombardei und in Venetien nun trotzdem zu den Urnen gerufen wird, hat das damit zu tun, dass in beiden Regionen ein Gouverneur von der dort naturgemäss stark verankerten Partei Lega Nord regiert: Roberto Maroni und Luca Zaia regten die Referenden an und trieben sie voran. Ihr Ziel ist es, möglichst viele Bürger dazu zu bewegen, an den Abstimmungen teilzunehmen. Sie sind überzeugt, dass sich die nationale Politik einem solchen Schub nicht leicht widersetzen könnte. Man würde dann mit einem ganz anderen Selbstverständnis zu den Verhandlungen nach Rom fahren.

Das liebe Geld

Natürlich geht es auch in dieser Geschichte vor allem um Geld. Im Norden, der das Land wirtschaftlich seit je wie eine Lokomotive zieht, herrscht die nicht ganz verwegene Meinung vor, der Zentralstaat sei ein «predatore», ein Raubtier. Es gibt genaue Zahlen dazu. Die Lombardei mit ihren 10 Millionen Einwohnern entrichtete im vergangenen Jahr 178 Milliarden Euro an Steuergeldern in die römischen Kassen und bekam in Form von Fonds und Dienstleistungen nur 126 Milliarden zurück – macht eine Differenz von 52 Milliarden Euro. Im kleineren Venetien, 5 Millionen Einwohner, beträgt die Differenz 15 Milliarden Euro. Nun möchte man diesen Ausfall etwas mindern und dafür einige jener 27 Kompetenzen regional ausüben, die der Zentralstaat nicht exklusiv für sich beansprucht. Mehr möchte man gar nicht, wenigstens vorerst.

Die Zeiten sind lange vorbei, da die Lega Nord von einer Loslösung der «Padania» vom Rest Italiens sprach, wie sie das Fantasieland entlang des Flusses Po nannte. Es war die Zeit, als Parteigründer Umberto Bossi diesen Traum noch mit viel Klamauk und Legenden fütterte. Unter seinem Nachfolger Matteo Salvini versteht sich die Lega mittlerweile als gesamtitalienische, nationalistische Partei. Salvinis Linie gefällt längst nicht allen.

Maroni und Zaia etwa haben ein moderateres Profil. Diskussionen gab es über die Kosten dieser gar nicht so nötigen Veranstaltung. In Venetien kostet der Abstimmungstag 14 Millionen Euro, während sie in der Lombardei dafür 50 Millionen Euro ausgeben. Ins Geld fällt dort eine Neuerung, die gut zum Anspruch von Mailand passt, das dem ganzen Land einen Schritt voraus sein möchte: Die Regionalverwaltung kaufte 24'000 Tablets für die Wahllokale, damit die Bürger in der Lombardei elektronisch abstimmen können. Die Kritik wurde bald so laut, dass Maroni versprach, er werde die Geräte später an die Schulen abgeben.

(Tages-Anzeiger)