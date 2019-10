Der Anschlag schockiert, doch überrascht hat er nicht

Die beiden jungen Männer sind ehemalige Angehörige der israelischen Armee, erst vor ein paar Monaten sind sie nach Berlin gekommen. Sie wollten eine Auszeit nehmen von Israel – und sind begeistert von Berlin. Vor allem «von der Ruhe hier, kein Vergleich zum hektischen Alltag in Israel», sagt einer der beiden.

Poller mussten reichen

Weniger angetan sind sie von der «Naivität», mit der Deutschland auf Terroranschläge reagiere und diese hier eingeordnet würden. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt seien dort Poller errichtet worden, «Poller!», sagt er. Die beiden fragen sich nun, ob der Anschlag in Halle vergangene Woche etwas ändern werde. Deutschland fehle einfach «ein Bewusstsein für Terrorismus». Attentäter würden immer als «verrückte Einzelgänger» bezeichnet. «Dabei sind das doch Terroristen!»

Gewalt gegen Juden ist Teil des deutschen Alltags geworden. 1800 antisemitische Übergriffe hat das deutsche Bundeskriminalamt im Jahr 2018 registriert. 90 Prozent wurden von Rechtsextremisten begangen. Der versuchte Mordanschlag auf betende Juden in der Synagoge in Halle in der vergangenen Woche hat auf schockierende Weise gezeigt, wie gefährdet sie in Deutschland sind.

Wer sich in Berliner Synagogen am ersten Wochenende nach dem Anschlag umhört, vernimmt viele nachdenkliche Stimmen. Angst und Unsicherheit prägen die Gedanken vieler Jüdinnen und Juden – aber auch der ­unbedingte Wille, jüdischen Alltag nicht nur hinter Panzerglas zu leben.

Wunsch nach offenen Türen

Am Eingang zur Fraenkelufer-Synagoge steht nun auch eine Gruppe junger Juden. Sie sind ebenfalls zum Schabbatgottesdienst gekommen, aber an diesem Wochenende fällt ihnen das Beten nicht leicht. Immer wieder müssen sie den Gebetsraum verlassen, weil sie von Gefühlen überwältigt werden. Die jungen Juden waren am vergangenen Mittwoch in der Synagoge in Halle, als Stephan B. versuchte, mit Gewehren und Granaten die Eingangstür zu zerstören, um ein Massaker zu verüben.