Das «Pendler-Parlament» ist lahmgelegt

Das EU-Parlament hat zwei Sitze. In Strassburg müssen die zwölf Plenartagungen im Jahr stattfinden, während in der Brüsseler Dependance üblicherweise nur die Ausschüsse tagen. So ist es in den EU-Verträgen fest verankert, und Frankreich hat sich bisher immer erfolgreich dagegen gewehrt, auf den Sitz in Strassburg zu verzichten. Das Coronavirus schafft nun, wofür Europaparlamentarier seit Jahren kämpfen. Europas Pendler-Parlament, der grösste «Wanderzirkus», so heisst die monatliche Verschiebung im EU-Jargon, fällt zumindest für einmal aus.

Überfüllte TGV

«Ich habe vom medizinischen Dienst des Parlaments einen genauen Bericht über die Entwicklung von Covid-19 erhalten, wonach die Gesundheitsrisiken als deutlich höher eingestuft werden, wenn die nächste Plenarsitzung in Strassburg stattfindet», erklärte David Sassoli. Es gilt, unnötige Reisen im überfüllten TGV zu vermeiden. Und die Perspektive, am Ende womöglich in einem französischen Hotelzimmer unter Quarantäne gestellt zu werden, hat manchen Betroffenen Sorgen gemacht.