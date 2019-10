Corbyn: «Ich unterstütze Neuwahlen»

Labour-Chef Jeremy Corbyn hat am Dienstagmittag angekündigt, dass seine Partei nun Neuwahlen vor Weihnachten unterstützen wolle. Noch am Montag lehnte Labour dies ab und brachte damit den Plan von Premier Boris Johnson zu Fall. Da die EU am Montaabend aber einer Brexit-Verschiebung bis Ende Januar 2020 zustimmte, seien nun die Bedingungen von Labour erfüllt, sagte Corbyn. «Ich habe immer gesagt, dass wir bereit sind für Neuwahlen, sobald der No-Deal-Brexit vom Tisch ist. Und dies ist jetzt der Fall.» Er kündigte an, in den Wahlkampf zu starten.