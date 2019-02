Auf dem Weg zum Höllentor

Am Donnerstag war Theresa May mal wieder in Brüssel – und musste einmal mehr unverrichteter Dinge nach London zurückreisen. Dass die britische Premierministerin irgendwelche Zugeständnisse erreichen würde, daran hat sie wohl selbst nicht geglaubt. Dabei hatte sie vor gut einer Woche einen Antrag im Unterhaus unterstützt, der Änderungen an der bei den Brexiteers so verhassten Auffanglösung für Nordirland fordert. Sie erhoffte sich davon ein stärkeres Mandat für ihre erneute Reise nach Brüssel.

Aber die Rechnung wurde ohne die EU gemacht. Hinter den Kulissen mag es Zweifel geben, ob mit einer harten Haltung der No-Deal, der vertragslose Ausstieg des Königreichs, wegen mangelnder Kompromissbereitschaft nicht quasi aus Versehen kommen – und ökonomisch auch in Europa grossen Schaden anrichten könnte. Aber erst einmal war die Antwort der EU-Spitzen auf Mays Bitte, das mit ihr vereinbarte Austrittsabkommen noch einmal aufzuschnüren, wie erwartet: No way!

Ein Kind, das quengelt

Entsprechend verspannt stand die Britin daher am Donnerstag in Brüssel vor der Presse, der Händedruck mit Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fiel knapp aus; es gab ja auch nichts zu sagen. Keinen Durchbruch, nicht einmal das kleinste Angebot, mit dem May nach Hause würde zurückkehren können. Man könne über Teil zwei des Vertrags reden, die Politische Erklärung, über die künftigen Beziehungen, das ja, aber eben nicht über das Austrittsabkommen. Auch in London ist den Verhandlern derweil durchaus bewusst, das Grossbritanniens Rolle der eines Kindes gleicht, das fünfmal gehört hat, es gebe keine Süssigkeiten nach dem Essen, und doch zum sechsten Mal quengelt, ohne Süssigkeiten gehe es nicht ins Bett. Zudem hatte es in Brüssel vor dem Besuch Mays erhebliche Verärgerung darüber gegeben, dass sie auf eine rettende Idee der EU wartete. Dieser Wunsch stiess auf taube Ohren: Grossbritannien müsse den innenpolitischen Stillstand, der einer Einigung im Weg stehe, schon selbst auflösen, hiess es.

Die Episode vom Donnerstag steht symptomatisch für das, was bis zum 29. März, dem Tag des britischen EU-Austritts, passieren wird: erst einmal nichts. Der Grund dafür ist relativ simpel. Es ist schlicht noch viel Zeit bis zum Showdown. «Das mag aus Sicht der von einem drohenden No-Deal massiv betroffenen Unternehmen unverantwortlich klingen, aber für EU-Massstäbe sind gut 50 Tage fast eine Ewigkeit», sagt ein EU-Diplomat. Je weniger Zeit bleibe, desto höher sei die Chance, einen Kompromiss zu finden. Anders gesagt: Für beide Seiten ist es jetzt noch zu früh, sich in der Sache zu bewegen.

Video: EU-Ratspräsident findet scharfe Worte im Brexit-Streit

Die Briten nutzen für Einigungen in letzter Minute die Redewendung «in the eleventh hour». Gemeint ist damit sinngemäss ein Deal kurz vor zwölf – und kurz vor zwölf wäre aus Londoner Sicht womöglich der EU-Gipfel am 21./22. März. Dann könnte es zum Schwur kommen. Man müsse nur warten, wer zuerst blinzle, betonte Ex-Brexitminister David Davis in mehreren Zeitungsartikeln der vergangenen Tage, und London dürfe es nicht sein. Selbst nach dem Gipfeltreffen, soviel ist beiden Seiten bewusst, wäre noch eine Woche Zeit, um einen Deal vom britischen Unterhaus absegnen zu lassen. Und falls das nicht klappt, heisst es in Brüssel, gäbe es immer noch die Möglichkeit, den Austrittsprozess zu verlängern.

Weil der Brexit auch ein gewaltiges Politdrama ist, dürfen verbale Attacken nicht fehlen.

Weil der Brexit natürlich auch ein gewaltiges Politdrama ist, dürfen verbale Attacken nicht fehlen. Einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen könnte, lieferte Donald Tusk am Tag vor Mays Besuch in Brüssel. Mit seiner Aussage, dass die Brexiteers einen «besonderen Platz in der Hölle» verdienten, sorgte der EU-Ratspräsident für eine kalkulierte Provokation. Der Brexit-Beauftragte des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt, setzte noch einen drauf: «Nun, ich bezweifle, dass Luzifer sie willkommen heissen würde. Denn nach dem, was sie Grossbritannien angetan haben, würden sie es wohl sogar schaffen, die Hölle zu spalten.» Ganz so spassig fanden das aber nicht alle. Unter den Mitgliedsstaaten gibt es einige, die mit Tusks Einlassung nicht glücklich sind. Oder wie es ein EU-Diplomat ausdrückt: «Der Kommentar ist vermutlich nicht besonders hilfreich.»

Corbyns Vorschlag

Da könnte es schon mehr helfen, dass Labour-Chef Jeremy Corbyn den Tories die Kooperation seiner Partei beim Brexit angeboten hat, wenn May sich umgekehrt auf eine permanente Zollunion einlässt. Das wird in den Medien durchaus als möglicher Durchbruch gesehen. Die «Times» mutmasst, damit rücke ein weicher Brexit in Sichtweite. Gleichzeitig wächst der Widerstand vieler Labour-Abgeordneter, die der Meinung sind, Corbyn verlasse damit die Parteilinie, die ein Nein zu Mays Deal vorsieht und, falls Neuwahlen nicht erzwungen werden können, ein zweites Referendum befürwortet. Allerdings gilt Corbyn, der widerstrebend für den Verbleib in der EU Wahlkampf gemacht hatte, als ein in der Wolle gewaschener Leaver. Erst vor wenigen Tagen war ein Video in Umlauf gebracht worden, auf dem der Labour-Politiker vor etwa einem Jahrzehnt heftig gegen Brüssel polemisiert. Auch sind einige einflussreiche Abgeordnete, die zuletzt mit den Tories für den Brexit-Vertrag gestimmt hatten, nicht zur Verantwortung gezogen worden, wie es sonst üblich ist, wenn Schattenminister die Fraktionslinie verlassen.

Vorkämpfer für eine zweite Volksabstimmung über den Brexit wie Labour-Mann Chuka Umunna protestierten unterdessen öffentlich gegen das Vorgehen der Parteiführung. Dies sei keine Oppositionsarbeit, twitterte er, sondern die Beihilfe zu einem Deal, der das Land ärmer mache. Er sei, so Umunna, wie viele Fans der Europäischen Union, völlig «demoralisiert».

(Redaktion Tamedia)