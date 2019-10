«AfD-Chef Björn Höcke ist ein Prä-Faschist»

Die Grünen haben in Thüringen ein verhältnismässig maues Wahlergebnis mit knapp über fünf Prozent eingefahren. Woran lag das?

Da kommen mehrere Faktoren zusammen. Einerseits ist Thüringen extrem ländlich geprägt, das für die Grünen günstige urbane Milieu fehlt fast völlig. In kleinen und mittleren Orten haben die Grünen fast überhaupt nicht punkten können. Zudem haben sich die Grünen beim emotional aufgeladenen Thema Windräder auf ein Pro festgelegt. Bodo Ramelow und die Linke haben sicherlich auch auf Kosten der Grünen davon profitiert, dass er und seine Partei in Thüringen als Bollwerk gegen die AfD gelten. Am Abschneiden von Grünen und AfD in Thüringen zeigt sich, dass Berlin und die bundesdeutschen und weltweiten Trends hier im Alltag sehr weit weg sind. Der Riss zwischen Ost und West wird tiefer.

Ramelow und die Linke sind in Thüringen klar stärkste Kraft. Was bedeutet das für die Linkspartei, die anderswo in Deutschland schon lange kaum mehr punkten kann?

Das Ergebnis stärkt den Realo-Flügel der Linken. Gleichzeitig kann man den Erfolg nur bedingt der Linkspartei im Bund anrechnen. Die Fragen in der Partei zur Neuausrichtung, die man wegen der Wahl seit den Debakeln in Brandenburg und Sachsen in einer Art Burgfrieden zurückgestellt hat, dürften nun bald ziemlich laut diskutiert werden. Auch in der CDU dürfte angesichts der herben Verluste eine Debatte entstehen, ob man sich nun nach links oder rechts öffnen muss.

So wie es aussieht hat in Thüringen die bisherige rot-rot-grüne Koalition keine Mehrheit mehr. Was erwarten Sie?

Die Koalition dürfte erstmal weitermachen. Die Landesverfassung lässt ausdrücklich zu, dass eine Regierung auch ohne Landtagsmehrheit geschäftsführend im Amt bleibt. Später könnte die CDU die Koalition zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl tolerieren.

Ein solches Arrangement zwischen Linkspartei und Union ist bislang undenkbar.

Stimmt, es wäre ein Tabubruch. Wobei das auf kommunaler Ebene längst Gang und Gäbe ist. Und diese Wahlen sind eben auch ein Bruch der demokratischen Kultur. Es gibt keine Variante, bei der nicht eine Partei einen Teil ihrer Wähler enttäuschen muss. Die Wählerschaft hat einen schwierigen Auftrag formuliert, nun muss die Politik eben neue Wege gehen, um Thüringen weiterhin demokratisch, pragmatisch, weltoffen und liberal zu gestalten.