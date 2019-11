Diese Wahlen schlagen bei den Briten nur neue Wunden

Winterwahlen sind eine Seltenheit im Vereinigten Königreich. Kein Wunder. Im Dunkeln und an frostigen Tagen tappt niemand gern in die Wahllokale, die abends bis 22 Uhr geöffnet sind. Auch für die Aktivisten aller Parteien, die oft noch von Tür zu Tür ziehen, ist Wahlkampf in dieser Jahreszeit kein Vergnügen. Vielen – Wählern und Kandidaten – fehlt schon jetzt jede Begeisterung. So wird sich diesmal mehr denn je das Ringen um Stimmen in den Medien und insbesondere den sozialen Medien abspielen. Schon werfen Fragen der Finanzierung elektronischer Botschaften ihre politischen Schatten voraus. Eine Botschaft vor allem, einen Satz wird man in diesem Zusammenhang immer wieder zu hören und zu sehen bekommen. «Let’s get Brexit done», lasst uns den Brexit endlich über die Bühne bringen. Das ist Boris Johnsons zentrale Botschaft für diesen Advent.