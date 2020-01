Die grosse Austrittsfeier sorgt für Misstöne

Das EU-Parlament sing den Briten zum Abschied ein Lied. Video: Storyful

Feuerwerke wurden den Farage-Anhängern zwar nicht erlaubt. Aber vor dem Parlament soll getanzt und gesungen, sollen Union Jacks geschwungen und «kleine Ansprachen» gehalten werden. Gäste wurden aufgefordert, Ruhmeslieder zu Ehren des Brexit vorzutragen. Musikkapellen und ­Komödianten sind eingeladen. Umgerechnet 126'000 Franken soll das Ganze kosten. «Gut gelaunt» und «optimistisch» soll die Brexit-Party nach den Worten Farages werden: «Und ganz und gar ohne politische Tendenz.»

Öffentliche Gebäude sollen in den Landesfarben erstrahlen

Letztere Behauptung nimmt ihm kaum jemand ab. In einer bis heute zutiefst gespaltenen Bevölkerung stösst das Verlangen der Hardliner nach landesweiter Feierlaune und nationalem Glockengeläut auf der Gegenseite aufscharfe Ablehnung. «Die Kirchen­glocken für so etwas zu läuten, würde uns nur weiter entzweien», sagte kürzlich der Bischof von Buckingham, Alan Wilson. Zu einer regelrechten Farce geriet jedenfalls die Forderung des ­Tory-Abgeordneten Mark Francois, der Glockenturm über dem Parlament, Big Ben, müsse «die neue Freiheit einläuten». Wie sich herausstellte, hätte dazu der gerade im Umbau befindliche Glockenstuhl für Hunderttausende von Franken speziell ­hergerichtet und der Umbau gestoppt werden müssen – für eine Minute Glockenschlag.

Premier Boris Johnson hielt es noch vor wenigen Wochen in der ihm eigenen unbekümmerten Art für denkbar, dass eine private Spendenaktion das nötige Geld aufbringen könnte. Aber irgendwelche Pläne, so eine Aktion umzusetzen, hatte er nicht.

In aller Eile stellte der Regierungschef, um die eigene ­Rechte zu beschwichtigen, ein Alternativprogramm auf die Beine. Nun sollen am Freitag öffentliche Gebäude blau-weiss-rot angestrahlt und an der Prachtstrasse der Mall hinauf zum Buckingham-Palast Fahnen aufgezogen werden.

«We love the UK»

Johnson selbst will zu gegebenem Zeitpunkt eine ­Ansprache halten. Vor der Regierungszentrale wird eine Uhr installiert, die die letzten Minuten bis 23 Uhr, bis zum Austrittszeitpunkt nach britischer Zeitrechnung, herunterzählt.

Die Gefühlswogen, die der Brexit ausgelöst hat, dürften an den Klippen von Dover am deutlichsten abzulesen sein. Pro-Europäer wollen dort ein riesiges Schild aufstellen mit der Aufschrift «We still love EU» – also: «Wir lieben die EU/euch immer noch». Die Brexiteers wollen kontern mit einem noch gigantischeren Schild mit den Worten: «We love the UK», «Wir lieben das eigene Land».