Die Demokratie nicht verraten

Die Rückgabe der früheren britischen Kronkolonie Hongkong im Jahr 1997 war eines der einschneidendsten Ereignisse des vergangenen Jahrhunderts in Asien. Die Demokratie in Hongkong befindet sich seither in der gezielten Rückabwicklung. Am Ende – im Jahr 2047 – steht die Eingliederung in die Volksrepublik China unter Herrschaft der Kommunistischen Partei. Die einzige Frage ist, wie schnell China das Pflaster der Demokratie wegreisst. Das freiheitsliebende Hongkong steht für alles, was Peking hasst.