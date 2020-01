Die Briten schreiten ins Ungewisse

Zum andern besteht er darauf, dass die bisherige Angleichung britischer Standards an EU-Bestimmungen enden muss, damit sein Land eine von der EU unabhängige internationale Handelspolitik be­treiben kann. Das ist bereits auf ernste Warnungen aus Brüssel ge­stossen. Nun da die Briten durch die Tür sind, ist die Verteidigung ihres Binnenmarkts begreiflicherweise eine Priorität der EU.

Die grösste Herausforderung, vor der sich Boris Johnson sieht, dürfte der Frage gelten, ob und wie er das eigene Land künftig zusammenzuhalten vermag.

Ein härterer Ton kündigt sich an. Schon droht Streit um die Einhaltung von Zusicherungen, die die Briten im Austritts­vertrag bezüglich Irland gemacht haben. Gewisse Aspekte der Lage von EU-Bürgern in Grossbritannien und der Briten in der EU haben weiter dringenden Klärungsbedarf.

Die grösste Herausforderung, vor der sich Boris Johnson sieht, dürfte allerdings der Frage gelten, ob und wie er das eigene Land künftig zusammenzuhalten vermag. Denn ein Zufall war es nicht, dass das schottische Parlament diese Woche trotzig beschloss, die EU-Flagge über den «Brexit-Tag» hinaus erst einmal weiter am Parlamentsgebäude in Edinburgh aufzuziehen.

Schottlands Parlament hatte ja, genau wie die Abgeordnetenkammern von Wales und Nordirland, den Austrittsvertrag abgelehnt, ohne damit in London Gehör zu finden. Drei Volksvertretungen im Lande fühlen sich nun von «den Tories in London» ignoriert. Vor allem die Schotten, die beim Referendum zu 62 Prozent gegen den Brexit waren, nähren einen Groll, der am Freitagabend nicht einfach erlöschen wird.

Stattdessen ist in Schottland jetzt mehr und mehr die Rede von einem neuen schottischen Unabhängigkeitsreferendum. Und auch in Nordirland scheint manches in Bewegung zu kommen. Mit den Kon­sequenzen «seines» Brexit wird Boris Johnson jedenfalls alle Hände voll zu tun haben.