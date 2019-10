Jetzt liegt der Ball in London

Nordirland umstritten

Am Ende reichte die Zeit gerade noch. Drei Stunden bevor die Staats- und Regierungschefs in Brüssel eintreffen sollten, war der Text online und öffentlich, insgesamt knapp 600 Seiten. Umstritten waren bis zuletzt weniger als fünf Prozent des Entwurfs, nämlich das Protokoll zu Nordirland und ein kurzer Abschnitt in der politischen Erklärung zur künftigen Partnerschaft zwischen der EU und Grossbritannien nach dem Brexit.

Am Nordirland-Protokoll ist auch Johnsons Vorgängerin Theresa May zu Hause mindestens zweimal gescheitert. Und zwar, weil es dort einen schier unmöglichen Zielkonflikt aufzulösen galt. So hat die britische Regierung früh die Weichen für einen harten Brexit gestellt, inklusive Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion. Die britische Regierung hatte sich gleichzeitig im sogenannten Karfreitagsabkommen mit der Regierung in Dublin einst verpflichtet, zwischen Nordirland und der Republik Irland keine Grenzkontrollen mehr einzuführen. Zwischen der britisch kontrollierten früheren Bürgerkriegsprovinz und Irland entsteht aber nach dem Brexit eine EU-Aussengrenze, an der Waren kontrolliert sowie Zölle und Mehrwertsteuer kassiert werden müssten.

«Dies ist kein Freudentag, das ist geordnetes Scheitern.»

Der Backstop sollte da eine Rückversicherung sein, um eine Rückkehr zu einer harten Grenze auszuschliessen. Grossbritannien oder zumindest Nordirland sollte in der Zollunion bleiben und gewisse Binnenmarktregeln anwenden, bis ein andere Lösung gefunden würde.

Lange hat sich die EU geweigert, den Austrittsvertrag noch einmal aufzumachen. Hier sind die europäischen Partner den Briten entgegengekommen. Der provisorische Backstop wird allerdings nun durch eine permanente Lösung ersetzt, mit ähnlichem Resultat. So soll Grossbritannien bei Einfuhren nach Nordirland die Zollregeln der EU anwenden, überwacht von einem Gemischten Ausschuss und unter der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Und die Mitsprache des nordirischen Parlaments gibt es, aber nicht in Form eines Vetos für die DUP, die Partei der nordirischen Protestanten, eigentlich wichtiger Bündnispartner für Johnson.