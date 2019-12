Boris Johnson, der reale Satiriker

Wie früh Johnson seine Tollpatschigkeit zum eigenen Vorteil einsetzte, zeigten seine Auftritte in der Satiresendung «Have I Got News for You», wo der Journalist Ian Hislop und der Komiker Paul Merton mit wechselnden Gästen die Aktualität kommentieren. Die Sendung läuft seit dreissig Jahren und erreicht zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Um mit dem hohen Tempo der Gastgeber mithalten zu können, müssen die Eingeladenen geistreich und schlagfertig reagieren. Wer das schafft, kann zum Star werden, die Sendung hat einen grossen Coolness-Faktor. Boris Johnson, der wiederholt auftreten durfte und die Sendung auch mehrmals moderierte, entschied sich von Anfang an für das, was er am besten kann: den Komikern noch mehr Gelegenheiten zu geben, sich über ihn lustig zu machen. Er perfektionierte seine Schussligkeit zu einer Performance. «Boris Johnson ist sein eigener Satiriker geworden», hat der Schriftsteller Jonathan Coe schon vor Jahren erkannt.

Johnson wird zuletzt lachen

Könnte es sein, fragt bange der Komiker Matt Charlton im «Guardian», dass die britische Satire sich zur Komplizin von Idioten gemacht habe? Charlton findet Johnson das ideale Objekt für Spott, weil Boris selber eine Cartoonfigur sei. «Vor allem aber ist er lustig – ob freiwillig oder nicht.» Der Unterschied spielt keine Rolle, weil sich Johnson mit seiner riesenbabyhaften Art selber als Unterhaltung anbietet: ein Clown an der Downing Street.